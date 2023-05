José Alfredo Castillo no va más en Gran Mamoré

El delantero de 40 años solo jugó cinco partidos y en todos ingresó desde el banco de suplentes. Además, no pudo convertir goles en el recién ascendido.

“Tengo una linda amistad con la dirigencia y el cuerpo técnico. Todavía faltan partidos y espero que escalen en la tabla. Me siento en deuda con la hinchada de Mamoré que quiso verme haciendo goles, pero no se me dio. Ahora debo atender unos asuntos personales de forma urgente”, dijo Castillo.