Arranca el Mundial de F1 con los únicos ensayos de pretemporada en Baréin

Los tradicionales ensayos invernales servirán este año para presentar a los dos nuevos directores de equipo: el francés Laurent Mekies dejó Ferrari para tomar el mando en Racing Bulls (ex-AlphaTauri, la escudería satélite de Red Bull) y el japonés Ayao Komatsu se hace cargo de Haas en sustitución del popular Günther Steiner, cesado en enero.



En cambio, la parrilla de pilotos será idéntica a la de 2023, una novedad en la historia de la F1... y que no se repetirá en 2025, donde el fichaje ya anunciado de Lewis Hamilton por Ferrari hace prever un efecto dominó de proporciones aún desconocidas.



El sorprendente anuncio de que Hamilton dejará a Mercedes (equipo en el que ganó seis de sus siete títulos mundiales) para ir a Ferrari, deja un hueco en la escudería alemana.



Fernando Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006, figura entre los pretendientes a ocuparlo, ya que su contrato con Aston Martin acabará al término de la presente temporada.



Por otra parte, Alonso se ha mostrado contrariado por el formato de los ensayos invernales, limitados esta ocasión a solo tres días, de miércoles a viernes: "Es injusto que tengamos un día y medio para preparar un campeonato del mundo", criticó el español de 42 años.



En efecto, los equipos solo dispondrán de un solo monoplaza para sus dos pilotos, que solo podrán subir al coche durante una jornada y media. "No entiendo por qué no vamos a Baréin durante cuatro días, con lo que cada piloto tendríamos dos días" de pruebas, se preguntó el asturiano.



"El calendario ya es suficientemente 'brutal' así", declaró por su parte 'Checo' Pérez. "No hay tiempo para más ensayos", añadió el mexicano con razón: la temporada tendrá 24 carreras, un récord en la historia de la especialidad, a un ritmo despiadado que pesa cada vez más sobre las propias escuderías.