Carlos Sainz, líder virtual del Dakar a mitad de la etapa maratón

En el kilómetro 398 (de 550 km de especial), punto cronometrado de la clasificación más completo antes de la suspensión de la carrera a las 16h00 locales, como estaba previsto, el veterano piloto de 61 años firmó el mejor tiempo.



Sainz aventaja a su compañero de equipo en Audi Matthias Ekström en más de un cuarto de hora, dejando a los pilotos de Prodrive a una buena distancia: Nasser Al-Attiyah está a unos 22 minutos y Sébastien Loeb, provisionalmente tercero de la etapa a 5 minutos y 19 segundos, es cuarto en la general a 37 minutos.



Esta primera mitad del maratón ha dejado dos víctimas de altura: un exlíder de la clasificación, el saudita Yazeed Al-Rajhi, abandonó tras un accidente en el que dañó gravemente su Toyota. Tanto él como su copiloto no sufrieron lesiones.



El otro perjudicado fue nada más y nada menos que 'Monsieur Dakar', Stephane Peterhansel -14 triunfos-, que se quedó varado en medio del desierto debido a un problema hidráulico que le impidió cambiar una rueda y le privó de la dirección asistida.



Tras salir de madrugada, los participantes se vieron obligados a detenerse a una hora fija en uno de los siete vivacs armados en el desierto. Sin asistencia, sin información sobre la clasificación y sin medios de comunicación, tienen que pasar la noche en una tienda, antes de arrancar para finalizar el maratón el viernes.



- Mal día para Quintanilla -

Por su parte, en la categoría de motos, el francés Adrien Van Beveren fue el más rápido en la primera parte de la etapa-maratón, mientras el estadounidense Ricky Brabec lidera virtualmente la general.



En el último punto de cronometrado completo antes de la suspensión de la carrera a las 16h00, como estaba previsto, Van Beveren superaba a su compañero en Honda Brabec en 1 minuto y 21 segundos.



El australiano Toby Price era tercero a 1 minuto 49 segundos.



En la general virtual, Brabec supera al piloto de Botsuana Ross Branch (Hero Motorsports) en 2 minutos y 48 segundos, y al chileno José Cornejo (Honda) en 6 minutos y 37 segundos.



Van Beveren se acerca por su parte a 13 minutos 02 del líder, en cuarto puesto.



A Pablo Quintanilla, vencedor de la etapa del miércoles, no le acompañó la suerte este jueves. Se quedó sin combustible a una decena de kilómetros del primer punto de repostaje, y perdió casi una hora y media.



"Es un momento triste. He tenido mucho cuidado con el combustible, pero 10 km antes del repostaje se me ha acabado. Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero así es la vida. A veces va bien, a veces va mal", lamentó el chileno.