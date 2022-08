Cruceño Callejas acelera tras la corona de la máxima categoría del motociclismo

En la primera manga, Callejas no pudo mantener el primer lugar, hasta que bajaron la bandera a cuadros , por un problema en el embrague de su KTM 450cc. Nosiglia lo pasó en los tramos finales de concluir la primera parte de la competencia.

Por el inconveniente, Callejas afirmó que ya hizo el reclamo a la Federación Boliviana de Motociclismo (FBM); sin embargo, hasta la fecha no tuvo respuesta. “Espero que me den una explicación valedera. Eso no puede pasar nunca más”, aseguró.