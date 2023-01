Daniel Nosiglia cuenta cuáles fueron el mejor y el peor momento de su participación en el Dakar

Estar más de 12 horas montado en una moto, con intervalos cronometrados en los lugares de reabastecimientos y descansar en los vivacs (campamentos) no es nada fácil. Este miércoles el piloto boliviano, Daniel Nosiglia Jager, revivió sus experiencias en una exclusiva para el Streaming DIEZ , con el periodista Mauricio Panozo.

Pese a los problemas, calificó su presencia en el rally saudí como positiva. “Fue un Dakar durísimo, pero aquí estamos fuertes , porque los últimos días fueron los mejores y me sentí super bien al final del Dakar”, afirmó el piloto.

Agregó que fue una “locura”, ya que su arranque en el puesto 17 en la etapa prólogo le daba buenas sensaciones, pero en las especiales siguientes no las pasó bien. Incluso en el cuarto día de carrera terminó en el puesto 78 (37 en la general); sin embargo, de ahí en adelante el boliviano se recuperó, primero se metió entre los 20 del pelotón y después aceleró a fondo y se ubicó en el top 10 de su categoría (etapa 10).

Pero con los fierros no hay nada seguro, la moto tuvo problemas en la etapa 12. Se apagó y no volvió a funcionar (perdía aceite), por lo que el nacional no pudo terminar la especial y en consecuencia abandonar la prueba.