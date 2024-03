Ducati, una hegemonía a consolidar en el GP de Portugal

En el Golfo, el constructor italiano fue capaz de situar seis de sus ocho motos entre las siete primeras. Solo el sudafricano Brad Binder (KTM) consiguió colarse entre la legión transalpina, con una meritoria segunda posición.



Vencedor en Lusail sin contemplaciones con una Ducati oficial, el vigente doble campeón mundial Francesco Bagnaia buscará un segundo triunfo consecutivo en Portimao, la que sería su 20ª victoria en la categoría reina.



El turinés, muy cómodo en el Algarve, donde ya ha levantado los brazos en dos ocasiones (2021 y 2023), avisa de que no será "fácil".



"Es un circuito que me gusta mucho, en el que hemos estado rápidos en el pasado. La temporada pasada gané el esprínt y el Gran Premio, tenemos el potencial para hacerlo bien de nuevo este año. Pero no será fácil, espero una gran competencia, muchos pilotos deberían batirse por la victoria", vaticinó.



El subcampeón del mundo, el español Jorge Martín (Ducati-Pramac), tercero en Catar tras haber ganado el esprínt y la primera pole position de la temporada, será un serio candidato si es capaz de superar su maldición en el circuito portugués, donde se ha caído dos veces y tiene una séptima plaza como mejor resultado.



"El ritmo fue bueno en Catar, donde tenemos confianza. Espero solo tener mejores sensaciones sobre la moto pero estoy seguro de que encontraré el ritmo para lograrlo", explicó el madrileño.



- Márquez y Acosta, muy esperados -

Su compatriota Marc Márquez, que disputará su segunda carrera con una Ducati-Gresini tras haber pasado toda su carrera deportiva en Honda, con la que ganó seis títulos mundiales, buscará su primer podio con la marca italiana.



"Vamos a ver en qué lugar estamos. Todavía tengo trabajo y tengo que comprender como utilizar todo el potencial de la moto", explicó el catalán.



Otro español estará en el punto de mira: El novato Pedro Acosta, de 19 años, impresionante en Catar en su primera carrera en MotoGP. Octavo en la parrilla y noveno en la carrera, completó adelantamientos de mucho nivel y se batió con los mejores antes de caer en la clasificación.



"Portimao es uno de mis circuitos favoritos, estoy seguro de que será un buen fin de semana, tengo que continuar aprendiendo", subrayó.



El parte meteorológico, que apunta a un tiempo fresco durante el fin de semana tras fuertes lluvias el miércoles y el jueves, podría ser un factor importante.