El boliviano Marco Bulacia terminó cuarto en el Rally de Montecarlo

Con un desempeño destacado por propios y extraños, el boliviano Marco Bulacia terminó el Rally de Montecarlo en el cuarto lugar, en la categoría WRC2. Sumó 15 puntos permitiendo que su equipo, TOK Sport y Škoda Motorsport, sea líder mundial. Se alista para su siguiente desafío que será el Rally de Finlandia, desde el 26 al 28 de febrero.

Durante cuatro complejas jornadas, Bulacia dominó un recorrido con hielo, nieve, lluvia y tramos de noche. Fue su debut en esta exigente competencia. También se estrenó en esta categoría. En 257.64 kilómetros, acumuló un total de 3 horas, 12 minutos, 49 segundos y 1 centésima.

“Siempre me dijeron que el Rally de Montecarlo era más difícil de lo que yo creía, preguntaba por qué, y lo único que me decían era ‘porque es Montecarlo’. Ahora ya sé el por qué. En los reconocimientos no parecía tan complicado. El objetivo era terminarlo y lo logramos”, expresó Bulacia tras concluir el recorrido.

Su división fue dominada por su compañero, el noruego Andreas Mikkelsen, que acumuló 30 puntos. “Fue su debut absoluto en la cita monegasca, una de las más exigentes del Mundial, el boliviano Marquito Bulacia (navegado por el argentino Marcelo Der Ohannesian) finalizó cuarto con su Skoda Fabia dentro de la WRC2”, informó el portal argentino Entremotores.com.

Bulacia iniciará su preparación este martes para seguir dominando tramos con nieve, pero esta vez en Finlandia. “Es un orgullo anunciarles que el #ArticRallyFinland (26-28 Feb / Rovaniemi) será nuestro segundo evento dentro del Campeonato Mundial FIA WRC2”, publicó Bulacia en sus redes sociales oficiales.

Tabla de posiciones WRC2

1. Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) 3h03’57”3



2. Adrien Fourmaux (Ford Fiesta MKII) +1m52s2



3. Eric Camilli (Citroën C3) +3m12s4



4. Marquito Bulacia (Škoda Rally2 evo) +8m51s8



5. Sean Johnston (Citroën C3) +13m02s2



6. Enrico Brazzoli (Škoda Fabia) +45m25s0