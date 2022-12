"El Dakar tiene que servir para algo" en relación al medioambiente, asegura su director

R: "Es el problema de todos los deportes de motor. Es verdad que actualmente practicar un deporte de motor no parece estar a tono con esta época, pero esto permite también desarrollar los vehículos del mañana. El Dakar tiene que servir para algo, es un laboratorio a cielo abierto para preparar lo que serán los coches del futuro. Vamos hacia nuevos vehículos que contaminan menos (...) Tenemos muchos pequeños proyectos que empiezan a ver la luz (eléctricos, hidrógeno, biocarburantes, etc), pero tenemos dificultades. Tenemos coches que están listos, pero no podemos hacerles circular porque las estaciones (de recarga) de hidrógeno no se realizan tan rápido como el desarrollo de la tecnología. Hay que hacer coincidir los desafíos logísticos, los suministros, con el avance de la tecnología. Realmente es un gran desafío, pero estamos ahí y hemos lanzado un plan para que todo el mundo esté en 'low emission' (bajas emisiones) en 2026. Cero no existe, pero podemos reducirlas".