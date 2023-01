El dinero alejó a los bolivianos del Dakar

El Dakar se corrió en Sudamérica durante una década, once ediciones entre 2009 y 2019. Bolivia albergó la competencia entre 2014 y 2018 posibilitando que varios pilotos nacionales tomarán parte en las diferentes versiones del Rally.

“Definitivamente eso es lo más determinante. Si no tenemos dinero estamos fregados, porque no es cuestión de agarrar las maletas y viajar; es un proceso, por lo menos yo lo tomo así. Si vamos de tours es comprar el pasaje, alquilar una moto y subir, pero ese no es el concepto del deportista”, dijo Fuentes a DIEZ.