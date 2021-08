El piloto mexicano Sergio Pérez renueva su contrato con Red Bull

Escucha esta nota aquí

El mexicano Sergio Pérez amplió su contrato como piloto de Red Bull para la temporada 2022, anunció la escudería de Fórmula 1 este viernes.



Pérez, de 31 años, se unió a Red Bull, donde es compañero del piloto neerlandés Max Verstappen, esta temporada.

Actualmente es quinto en el Mundial, cuenta con dos victorias en Grandes Premios, una de ellas esta temporada en Azerbaiyán, en un total de 202 carreras disputadas.



La renovación del piloto mexicano, que no es una sorpresa, cierra la puerta por el momento a un eventual regreso en 2022 del francés Pierre Gasly (AlphaTauri) a la escudería Red Bull, en la que Verstappen tiene contrato hasta finales de 2023.



"Quedamos impresionados por sus actuaciones durante la primera mitad de temporada, que demuestran de lo que es capaz con nuestro coche", explicó el director de la escudería Christian Horner.



Llegado a Red Bull como piloto experimentado, al contrario que sus jóvenes predecesores Alex Albon y Gasly, Pérez aún no ha respondido a las elevadas expectativas que generó. Tras once Grandes Premios disputados, está lejos del líder de la escudería Verstappen, 2º en el Mundial detrás de Lewis Hamilton (Mercedes).



Pero Pérez fue capaz de ganar una carrera en Azerbaiyán, aprovechando el abandono de su compañero de equipo y de un error de Hamilton.



Desde sus inicios en F1 con Sauber (2011-2012), Pérez pilotó para McLaren (2013), Force India (2014-2018) y Racing Point (2019-2020) antes de unirse a la marca austríaca.



'Checo' esperó al final de su décima temporada en la élite, en diciembre de 2020 en Sakhir (Baréin), para ganar su primera carrera. En total ha subido al podio en 12 ocasiones, dos de ellas esta temporada.