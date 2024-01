El Rally Dakar no tendrá pilotos bolivianos luego de 13 años

Daniel Nosiglia, quien en el último tiempo era el único piloto nacional que participó con regularidad del evento, anunció que no será parte de la edición 2024.



“Recibí muchas preguntas sobre si estaré o no el Dakar. Mi equipo Decidió no ir como equipo oficial, lo cual me deja con la posibilidad de ir como piloto privado corriendo con el 100% de gastos”, publicó Nosiglia en su cuenta de Facebook.



“No llegamos ni cerca del presupuesto para poder hacer un Dakar competitivo como lo quisiera hacer, por lo tanto este año quedaré fuera. De igual manera estoy listo por qué hicimos toda la preparación durante el año. El compromiso siempre va a seguir y el objetivo será trabajar para poder llegar al Dakar 2025”,agregó el paceño confirmado su no asistencia al evento.



Desde el 2011 siempre hubo un corredor nacional flameando la bandera boliviana, y este año será la excepción. Los primeros en ser parte de la prueba fueron los cruceños Juan Carlos Salvatierra y Marco Bulacia.



Además, la edición que más pilotos bolivianos tuvo fue la 2017 con 15 corredores.