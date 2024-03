F1: Acusan al presidente de la FIA de maniobrar contra el GP de Las Vegas

El emiratí Mohammed Ben Sulayem habría pedido a su equipo de trabajo "encontrar soluciones para impedir a la FIA certificar el circuito antes del fin de semana de carrera" en noviembre de 2023, se puede leer en un informe interno de la FIA, que la BBC pudo consultar, y que cita el denunciante.



Según dicha fuente, "el objetivo era encontrar fallos en el circuito para rechazar la licencia". Y añade: "los problemas sobre el circuito estaban destinados a ser identificados artificialmente, sin tener en cuenta su existencia real, con el objetivo final de rechazar la licencia".



El informe, destinado al comité de Ética de la FIA, añade que los oficiales "no pudieron encontrar ningún problema con el circuito y así pues certificaron que el circuito estaba apto para la carrera".



El motivo por el que el presidente de la FIA, que sucedió a Jean Todt en diciembre de 2021, habría deseado impedir la disputa de esa carrera no fue explicado. Un conflicto de influencias y de imagen mina las relaciones entre la FIA, rector del Mundial de F1, y Liberty Media, que ostenta los derechos comerciales.



El nuevo Gran Premio de Las Vegas, 41 años después del último homónimo, es un evento estrella para Liberty Media, promotor directo del evento. Con esta carrera, la F1 cuenta ahora con tres Grandes Premios en Estados Unidos, junto a Austin y Miami.



Según la BBC, que cita la misma fuente, Ben Sulayem también habría solicitado a sus oficiales anular una sanción infligida a Fernando Alonso en Arabia Saudita el año pasado. Una acusación que figura en el mismo informe destinado al comité de ética.



Contactada por la AFP, la FIA rechazó realizar valoraciones por el momento sobre esas acusaciones.



En noviembre de 2023, el fin de semana de la carrera en Las Vegas no comenzó bien: Carlos Sainz pegó con su Ferrari en la tapa mal fijada de una alcantarilla, dañando su monoplaza, y los primeros ensayos libres fueron anulados.



El resto del fin de semana se desarrolló sin incidentes.