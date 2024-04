Fernando Alonso renueva con Aston Martin

"No fue una decisión difícil de tomar" , reaccionó el español luego en una conferencia de prensa. "Quería continuar pilotando para Aston Martin y ellos querían que yo continuara, así que cuando las dos partes quieren llega el acuerdo", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene previsto continuar Fernando Alonso? "No puedo predecir cuándo dejaré de pilotar. Es seguro que eso no pasará antes de finales de 2026, he confirmado que una de mis motivaciones es descubrir el nuevo reglamento y trabajar con Honda", explicó un hombre que a finales de 2026 tendrá 45 años.