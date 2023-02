Ford se alía con Red Bull para regresar a la Fórmula 1 en 2026

Tras más de dos décadas ausente, el fabricante estadounidense de automóviles Ford volverá a competir en la Fórmula 1 en 2026 en una alianza con la escudería campeona del mundo, Red Bull.



En su anuncio des este viernes, Ford dijo que arranca una "asociación técnica estratégica de largo plazo para el desarrollo de la unidad de potencia híbrida de nueva generación que se utilizará a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1".



La empresa avanzó que suministraría las unidades de potencia tanto para el equipo Red Bull como para Alpha Tauri desde 2026 hasta al menos 2030.



"Este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en la historia de los deportes de motor de Ford, que comenzó cuando mi bisabuelo (Henry Ford) ganó una carrera que ayudó a lanzar nuestra compañía", recordó el presidente ejecutivo, Bill Ford.



La automotriz participó por última vez en la F1 en 2004, asociada entonces con Jordan, y su regreso es una nueva señal del crecimiento de este deporte en Estados Unidos.



En la temporada de 2023 Estados Unidos albergará tres Grandes Premios, con un nuevo circuito de Las Vegas que se une a los de Miami y Austin.



La popularidad de la F1 en el país norteamericano se ha disparado también a raíz del éxito de la serie documental de Netflix "Drive to Survive".



Red Bull, por su parte, es la vigente campeona tanto del Mundial de constructores como del de pilotos. El neerlandés Max Verstappen conquistó los dos últimos títulos mientras el mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue tercero en 2022.



Ford ha participado en 10 campeonatos de constructores y 13 de pilotos y es el tercer fabricante de motores más exitoso de la historia de la F1. Su triunfo más reciente es la victoria de Michael Schumacher con Benetton en 1994.



Este mismo viernes, Red Bull desveló su nuevo auto para la próxima temporada en un acto celebrado en Nueva York en el que el director del equipo, Christian Horner, expresó su ilusión con esta nueva alianza.



"Es fantástico dar la bienvenida a Ford a la Fórmula 1 a través de esta asociación", dijo. "Son un fabricante rico en historia del motor que abarca generaciones. Desde Jim Clark hasta Ayrton Senna y Michael Schumacher, su linaje habla por sí solo. Para nosotros, como Red Bull Powertrains, abrir el siguiente capítulo de esa dinastía como Red Bull Ford es tremendamente emocionante".



- "Muy bueno para el deporte" -

El acuerdo entre ambas compañías, que empezarán a colaborar este año de cara al cambio de normativa para los motores en la F1, recibió la bienvenida del director ejecutivo de la competición, Stefano Domenicali.



"La noticia de hoy de que Ford vendrá a la Fórmula 1 a partir de 2026 es muy buena para el deporte y estamos encantados de verla unirse a los increíbles socios automovilísticos que ya están en la Fórmula 1", dijo Domenicali.



Desde la actual unidad de potencia turboalimentada de 1,6 litros, el futuro reglamento de motores de la F1 incluirá una mayor potencia eléctrica y combustibles 100% sostenibles, lo que también debe mejorar la seguridad y reducir los costes para los fabricantes.



En la presentación en Nueva York, Verstappen se declaró "muy optimista" sobre sus posibilidades de perseguir un tercer título consecutivo en 2023.



"Siempre hay cosas que puedes hacer mejor y eso es lo que siempre me pregunto: '¿Dónde puedo ser mejor?", afirmó.



"La competición está mejorando y nosotros tenemos que ser mejores que el año pasado. Será muy difícil pero como equipo lo vamos a dar todo", coincidió su compañero 'Checo' Pérez.



En lo personal, el mexicano dijo que ha aprendido de los errores que le han apartado de la lucha por el título y expresó su satisfacción por el respaldo que recibe su equipo en Estados Unidos.



"El apoyo por nuestro equipo está creciendo tanto en Estados Unidos, vayamos donde vayamos, y ya hay tres carreras aquí. Nos estamos convirtiendo en el equipo favorito de este país, lo que es genial y un privilegio", afirmó el piloto de Guadalajara.



Por primera vez desde 2014, Red Bull iniciará el año con la condición de equipo a batir en el Mundial de constructores.



"Pasamos de ser el cazador a ser el cazado", dijo Horner en el evento. "Nuestros rivales seguro que no se han quedado quietos. Esperamos que Ferrari sea competitivo, Mercedes va a estar ahí".



La escudería también anunció que sus aficionados podrán diseñar el uniforme del equipo para los tres Grandes Premios de Estados Unidos.