Fórmula 1: ¿Quién puede frenar a Red Bull en Australia?

- Verstappen, todavía no al 100% - El dos veces campeón mundial Max Verstappen aborda esta etapa australiana en mejores condiciones que la anterior en Arabia Saudita, donde tuvo problemas estomacales antes y durante el fin de semana de competición. A pesar de ello, pudo lograr un segundo puesto en la carrera después de haber comenzado apenas decimoquinto en la parrilla por un problema de transmisión que sufrió durante la sesión de clasificación.

Verstappen dio a entender que no está completamente recuperado de ese problema de salud y que espera que el parón de un mes después de Australia le permita recuperar todas sus fuerzas.

"Aunque no nos ha dado grandes éxitos en el pasado, estoy deseando volver a ese circuito estupendo en el que me encanta pilotar", afirmó Verstappen. "Espero que tengamos una bella carrera este fin de semana. Debemos ir a lo esencial y ser constantes. El equipo no ha ganado aquí desde 2011, así que veremos qué podemos hacer", dijo.