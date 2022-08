Francia no recibirá el Gran Premio de Fórmula Uno en 2023

En 2023 no habrá Gran Premio de Fórmula 1 de Francia, confirmó a la AFP la Fórmula 1 (F1) este jueves, anunciando el fin del contrato iniciado en 2018 para realizar carreras en el circuito de Castellet, en el sur de Francia.



El director de la F-1, Stefano Domenicali, indicó además en rueda de prensa el miércoles que las conversaciones con el promotor del Gran Premio de Francia continúan y que, en un futuro, la competición podría entrar en un sistema de rotación con otros Grandes Premios.



"Las conversaciones están muy, muy abiertas para el futuro y una posibilidad, no para el próximo año pero en el futuro, podría ser la de encontrar una rotación que permitiría a cada uno (Grandes Premios) formar parte del calendario", explicó.



Francia, como Mónaco o Bélgica, no había renovado todavía el contrato con el campeonato del mundo para el año 2023.



Si bien los otros dos países citados todavía mantienen posibilidades de formar parte del calendario 2023, Francia dice así adiós a la F-1, indicó Fórmula 1 el jueves, confirmando una declaración de Domenicali recogida por el diario francés L'Equipe.



De regreso al circuito Paul-Ricard en el calendario en 2018, diez años después de la última edición en Magny-Cours, el Gran Premio de Francia es el sexto más disputado de la historia de F1 desde 1950, con 62 ediciones.



El país galo cuenta con una tradición en el deporte del motor muy fuerte, con dos pilotos entre los 20 de la parrilla, una escudería (Alpine) entre las diez participantes y un fabricante de motores (Renault). A pesar de ello y al igual que Alemania, no contará con su propia prueba la próxima temporada.



La Fórmula 1, que actualmente se exporta a Arabia Saudita, Miami y la temporada que viene a Las Vegas, busca "equilibrar" el calendario entre los diferentes continentes, con nuevos circuitos y Grandes Premios "históricos".



Frente al creciente interés en F-1 y a los nuevos estándares financieros que representan los nuevos Grandes Premios, "la historia no es suficiente", explicó Domenicali, según quien "la presencia de Grandes Premios históricos no puede darse por hecha".