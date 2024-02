Hamilton negocia su fichaje por Ferrari para 2025

El piloto británico Lewis Hamilton y Ferrari estarían negociando el fichaje del siete veces campeón del mundo por la Scuderia a partir de la temporada 2025, anunciaron este jueves varios medios europeos.



Contactada por la AFP, Ferrari no confirmó ni desmintió la información: "No comentamos los rumores", respondió el servicio de prensa del equipo italiano.



"Mercedes no tiene ningún comentario a hacer", declaró por su parte a la AFP el actual equipo del piloto británico.



En agosto pasado, Hamilton (39 años) renovó hasta finales de 2025 con Mercedes, equipo al que llegó en 2013, pero dispondría de una cláusula para dejar la escudería alemana al término de la temporada 2024.



El rumor del fichaje de Hamilton por Ferrari a partir de 2025 partió del sitio italiano Formu1a.uno y después se sumaron medios de todo el continente como L'Equipe, la BBC o la Gazzetta dello Sport, quienes confirmaron que ambas partes están negociando un acuerdo que podría anunciarse rápidamente.



La cadena británica Sky Sports fue más allá y dio por hecho el fichaje de Hamilton por la Scuderia, ocupando la plaza que ocupa actualmente el español Carlos Sainz Jr, e informó que los trabajadores de la planta de Mercedes en Brackley (Reino Unido) serán informados este jueves de la marcha del campeón inglés, antes de que se haga oficial.



El piloto monegasco Charles Leclerc acaba de renovar por Ferrari por "varias temporadas", pero Sainz solo tiene contrato con la Scuderia hasta finales de 2024.



Hamilton tiene el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 y comparte con el alemán Michael Schumacher el récord de títulos mundiales (7, uno con McLaren y seis con Mercedes), pero el británico no ha ganado ninguna carrera desde finales de 2021 y en las dos timas temporadas ha sido claramente superado por los Red Bull y el neerlandés Max Verstappen.