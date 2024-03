La FIA exculpa a su presidente en el caso sobre el GP de Las Vegas

El Comité de Ética de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) exculpó al presidente de la organización, Mohammed Ben Sulayem, de toda injerencia en la organización del Gran Premio de Las Vegas del año pasado, indicó en un comunicado la FIA este miércoles.



"El comité independiente determinó que las acusaciones contra el presidente de la FIA no están fundadas", se indica en el comunicado, añadiendo que ese comité había recibido la asistencia de consejeros externos para realizar sus investigaciones.



Diversos medios, entre ellos la BBC, habían afirmado a principios de marzo que Mohammed Ben Sulayem habría pedido a sus equipos que encontraran la manera de no homologar el circuito de Las Vegas, que acogía su primer Gran Premio de Fórmula 1 en 2023.



Según la BBC, que citaba un informe interno de la FIA, el responsable emiratí habría solicitado especialmente que se "encontraran soluciones para impedir a la FIA certificar el circuito antes del fin de semana de la carrera", que tuvo lugar en noviembre de 2023.



"Después de haber examinado el resultado de las investigaciones, el Comité de Ética concluyó por unanimidad que no había pruebas para corroborar las acusaciones de interferencias, en cualquiera de sus formas, referentes al presidente Mohammed Ben Sulayem", explicó.



El comunicado precisa que la investigación duró 30 días y que permitió que se interrogara a 11 testigos.



La razón por la que el presidente de la FIA habría querido impedir la disputa de la carrera no quedó explicitada. Un conflicto de influencia e imagen mina las relaciones entre la FIA, instancia suprema del automovilismo, y el grupo estadounidense Liberty Media, que ostenta los derechos comerciales de la F1 y organiza el Gran Premio de Las Vegas.



El Comité de Ética declaró también inocente a Ben Sulayem en otro caso, referente al resultado del Gran Premio de Arabia Saudita del año pasado.



Según la BBC, el presidente de la FIA habría pedido a directivos que anularan una penalización contra el piloto español Fernando Alonso. En su texto, la FIA apuntó este miércoles que su presidente fue "disculpado de toda malversación".