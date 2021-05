La Fórmula Uno regresa a Mónaco dos años después

Escucha esta nota aquí

Anulado en 2020 como consecuencia de la pandemia, el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras míticas del calendario automovilístico, regresa de jueves a domingo, con 7.500 espectadores autorizados a ver 'in situ' la quinta prueba del Mundial de Fórmula 1.

Último ganador en el trazado urbano de Montecarlo, en 2019, Lewis Hamilton (Mercedes) sigue siendo el favorito para llevarse la victoria. En la clasificación del Mundial cuenta con 14 puntos más que el holandés Max Verstappen (Red Bull), por lo que el británico de 36 años parece lanzado hacia un octavo título mundial, un récord en esta disciplina.

Tras imponerse en tres de las cuatro primeras carreras del año (Baréin, Portugal y España), Hamilton alcanzó en Montmeló (cerca de Barcelona) la cifra de 100 'poles positions'.

Para llegar al centenar de victorias en GP tendrá que esperar al menos a Azerbaiyán el 6 de junio, ya que el del Circuito de Cataluña fue su triunfo 98 en la máxima disciplina del automovilismo.

Para lograrlo en esa fecha, tendrá primero que imponerse en las estrechas calles del Principado el domingo y no lo tendrá fácil ante un Verstappen que esta temporada sí parece en condiciones de pelearle el título.

Verstappen "tiene quizá el sentimiento de tener mucho que demostrar", afirmó el séptuple campeón del mundo, quien confesó que piensa "más a largo plazo", con la mentalidad de que es "un maratón, no un esprint".

El holandés, de 23 años, es el único piloto hasta la fecha que ha sido capaz de derrotar a Hamilton, venciendo en Imola en la segunda carrera. Y cuando no ha ganado ha acabado segundo, lo que le ha permitido mantenerse en contacto con Hamilton en el Mundial (80 puntos por 94).

"Nunca he subido al podio en Mónaco, por lo que me gustaría cambiar esto. Veremos si somos rápidos o no, pero hasta ahora hemos estado bastante cerca (de Mercedes) en las clasificaciones, por lo que espero que sea lo mismo en Mónaco", declaró Verstappen, autor de la 'pole' en la carrera inaugural, el 28 de marzo en Baréin.

Para este duelo se espera la presencia en las gradas monegascas de 7.500 invitados jueves, sábado y domingo para los ensayos libres, la sesión de clasificación y la carrera, aunque, como es habitual en el Principado, otros varios cientos seguirán el Gran Premio desde los balcones y los yates de lujo.

Tras las tímidas incursiones de público en Baréin (apenas un puñado de vacunados o curados del covid) y en Barcelona (1.000 personas por sorteo), Mónaco será el primer Gran Premio con tantos espectadores en 2021, a la espera que a medida que avance el mundial y la crisis sanitaria mejore, se autorice más público en los circuitos.

- Leclerc en casa -

Más allá del duelo por la primera plaza, el interés se centrará en la pelea por el podio. El finlandés Valtteri Bottas (compañero de Hamilton en Mercedes) ha logrado tres terceras plazas y ocupa el tercer puesto del Mundial con 47 puntos, pero seguido muy de cerca (a seis puntos) por el joven británico Lando Norris (21 años), el único piloto que ha pisado podio descontando a los dos Mercedes y a Verstappen.

Con 40 puntos en cuatro carreras, Charles Leclerc (Ferrari) está quinto en la general y quiere subir posiciones aprovechando que corre en casa. No obstante, al joven monegasco (23 años) no se le ha dado bien hasta ahora esta carrera, con dos abandonos, uno en 2018 (con Sauber) y otro en 2019 (con la Scudería).

"Mejor semana del año", ha comentado en Instagram el héroe del Principado, que este miércoles ya firmaba autógrafos a los fans reunidos ante la tribuna que lleva su nombre en el puerto.

Detrás de Leclerc, tres de los pilotos que cambiaron de equipo este invierno, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el español Carlos Sainz (Ferrari), pelearán también por subir al podio por primera vez este año.

Lea también Guabirá Guabirá quiere ganar en su último partido de local en la Copa Sudamericana El equipo montereño recibirá este jueves a Montevideo City Torque por la quinta fecha, grupo B, de la Copa Sudamericana

​