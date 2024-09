Lando Norris ganó el GP de Singapur y aprieta la lucha por el título

"Ha sido una carrera increíble . He tenido un par de sustos, pero en general he controlado bien. ¡El coche volaba!", se felicitó Norris, de 24 años.

"Lo he hecho lo mejor que he podido. Tras un inicio de fin de semana complicado, ser segundo es bueno, pese a que evidentemente no estoy contento por no haber ganado", declaró por su parte Verstappen, que sigue sin ganar en Singapur.