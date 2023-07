Leclerc saldrá desde la 'pole' en Bélgica, mientras Verstappen partirá sexto por sanción

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato del mundo, logró el mejor tiempo en la clasificación del viernes pero arrancará desde la sexta posición, tras haber recibido una penalización de cinco posiciones por haber cambiado la caja de velocidades por encima de la cuota permitida por temporada.



El año pasado y sobre el mismo trazado el neerlandés protagonizó una gran remontada, al salir desde la 14ª posición por una penalización similar, por un cambio de motor por encima de la cuota permitida y de un elemento de la caja de cambios no autorizado.



"Sé que voy a perder posiciones en la parrilla pero hoy se trataba sobre todo de sentirnos confiados, sabemos que el coche es rápido", declaró Verstappen tras la clasificación. "El año pasado sufrí una penalización mayor (15 posiciones en total) y aun así ganamos la carrera, así que ese es el objetivo".



El doble campeón del mundo sufrió para lograr pasar a la Q3, tercera y última parte de la clasificación donde se disputa la 'pole position'. Sin embargo, una vez superado el susto, el neerlandés volvió a hacer gala de superioridad, con 800 milésimas de segundo de ventaja.



- 'No podíamos hacerlo mejor' -

Así, una vez aplicada la sanción, será Leclerc quien parta desde la 'pole', por segunda vez en la temporada, tras haberlo logrado en Azerbaiyán, el pasado mes de abril.



"Seguimos muy lejos del tiempo de Max pero no podíamos hacerlo mejor hoy", reconoció el monegasco.



Sobre un trazado que se iba secando y bajo un cielo finalmente azul tras horas de lluvia intensa hasta pocos minutos antes de la clasificación, Leclerc logró imponerse al otro Red Bull, el de Sergio Pérez, que saldrá 2º.



Por detrás, Hamilton saldrá 3º por delante del Ferrari de Carlos Sainz. Los McLaren del australiano Oscar Piastri y del británico Lando Norris, a los que se esperaba en la parte alta tras el gran rendimiento en los dos últimos Grandes Premios, partirán 5º y 7º.



Octavo saldrá el británico George Russell (Mercedes), por delante de los Aston Martin del español Fernando Alonso y del canadiense Lance Stroll que completan el 'Top 10'.



El Gran Premio de Bélgica, 12ª prueba de la temporada, es la tercera tras Azerbaiyán en abril y Austria a principios de julio en proponer el formato esprint, que modifica el desarrollo normal del fin de semana.



Los pilotos tan solo disputaron una sesión de entrenamientos libres el viernes, seguida de una primera clasificación, que determinó la parrilla de salida del Gran Premio del domingo.



La jornada del sábado queda así totalmente dedicada al esprint: los pilotos saldrán a la pista para una segunda sesión de clasificación, llamada Sprint Shootout, con el mismo formato que la del viernes pero más corta, que determina el orden de salida de la carrera esprint.



La penalización de Verstappen no afecta de ningún modo a la salida en la carrera esprint.