Lewis Hamilton regresó a las redes sociales

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, regresó este sábado a las redes sociales publicando una fotografía suya sonriendo, acompañada de un breve texto: "Me había ido. Estoy de regreso".

La foto parece haber sido tomada en plena naturaleza y fue muy bien acogida por los millones de 'followers' de Hamilton.

La estrella inglesa del automovilismo no se manifestó públicamente desde mediados de diciembre y no acudió a la entrega de premios oficiales de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Hamilton fue derrotado por Max Verstappen en la 58ª y última vuelta del último Gran Premio de la temporada de 2021, en Abu Dabi. El título mundial fue para Verstappen y Hamilton no pudo conseguir su octavo título.

