Marco Bulacia se adueña del GP Integración del Oriente

El joven piloto cruceño Marco Bulacia Wilkinson se consagró como el más rápido en la 46.ª edición del Gran Premio Integración del Oriente, celebrado en los desafiantes caminos de la Chiquitania. Con una actuación destacada, Bulacia dominó las 14 Pruebas Especiales que se llevaron a cabo desde Cotoca hasta Concepción, dejando a sus competidores atrás, entre ellos a Marco Rocha y Mauricio Vargas, quienes completaron el podio.



Bulacia compitió en la categoría T3.1, montado en un teryx Canam que le permitió alcanzar velocidades impresionantes. La carrera culminó la mañana de este sábado en San Javier, donde el piloto cruceño no solo mostró su destreza al volante, sino también su capacidad para adaptarse a las exigencias del terreno. Con un tiempo total de 07:44:44, se posicionó en lo más alto de la clasificación general.



El segundo lugar fue ocupado por Marco Antonio Rocha, quien finalizó con un tiempo de 08:15:32, mientras que Mauricio Vargas se quedó con el tercer puesto al cruzar la meta en 08:24:27, ambos compitiendo en moto. Esta victoria no solo es un hito personal para Bulacia, sino que también representa una extensión del legado familiar en el automovilismo nacional, ya que su padre y su hermano también han dejado su huella en esta competencia.



La victoria de Bulacia es especialmente significativa, ya que es su primera en esta prueba emblemática. Su éxito resuena con la historia de los Bulacia en el automovilismo boliviano, donde han sido sinónimo de talento y perseverancia. La familia ha estado presente en el deporte durante años, y esta nueva victoria solidifica aún más su reputación.



El Gran Premio Integración del Oriente no solo es una prueba de velocidad y habilidad; también es un evento que reúne a entusiastas del automovilismo de todo el país. La competencia atrajo a miles de aficionados que siguieron cada curva y cada salto con entusiasmo. La participación de pilotos locales como Bulacia añade un toque especial al evento, ya que representan el talento emergente del país.