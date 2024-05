Martín gana el GP de Francia de MotoGP por delante de Márquez

"Este fin de semana he disfrutado muchísimo, me lo he tomado con otro 'mood', no como en Jerez, que tenía demasiada presión. He querido disfrutar de pilotar y me ha salido todo increíble desde el viernes", valoró Martín en el difusor DAZN sobre un fin de semana perfecto, con 'pole', victoria en esprint y victoria en el Gran Premio.