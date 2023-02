McLaren y Aston Martin presentan sus monoplazas para temporada 2023 de F1

Las escuderías McLaren y Aston Martin presentaron este lunes los monoplazas con los que competirán en la temporada 2023 de Fórmula 1, tomando cada una los colores que ya lucieron el año pasado.



Para celebrar el 60º aniversario de la escudería, McLaren presentó el MC60, de color mayoritariamente naranja, con toques azul celeste como en 2022, pero con más negro, que será pilotado por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, que debuta en la categoría reina del automovilismo.



El objetivo de la escudería británica está claro: figurar "entre los cuatro primeros" equipos del campeonato, aseguró el nuevo Team Principal, Andrea Stella.



La temporada pasada, el equipo con sede en Woking (Inglaterra) acabó el campeonato en el quinto puesto, por detrás de su principal rival Alpine.



Por su parte, Aston Martin presentó el nuevo AMR23, que conserva su color verde. "Es una evolución importante del coche que perfeccionamos a lo largo de la segunda mitad de 2022, y lo hemos mejorado en todos los aspectos esenciales", destacó el director técnico Dan Fallows.



El doble campeón del mundo español Fernando Alonso, que se une a este equipo para hacer tandem con el canadiense Lance Stroll, se mostró no obstante más prudente: "Me espero carreras complicadas hasta que encontremos un coche que funcione (...) Creo que tendremos más posibilidades de luchar por las victorias y los podios el año próximo, si tenemos una buena base este año".



Después de Haas, Red Bull, Alfa Romeo, Williams y AlphaTauri, McLaren y Aston Martin han sido los siguientes equipos en presentar sus coches para la nueva temporada.



En estas tradicionales presentaciones de pretemporada, las escuderías no suelen explicar todos los avances técnicos encontrados durante el invierno.



Así, Red Bull se contentó con presentar a comienzos de febrero el RB19, que no será el modelo definitivo que el doble campeón del mundo neerlandés Max Verstappen pilotará en los primeros test de pretemporada en Baréin (del 23 al 25 de febrero), escenario del primer Gran Premio, el 5 de marzo.



Ferrari presentará el martes su SF-23 en Maranello y Mercedes lo hará un día después. Alpine, último en desvelar su nuevo monoplaza, el A523, lo hará el jueves.