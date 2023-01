Ogier, rey del Rally de Montecarlo con récord de nueve victorias

El francés Sébastien Ogier, inscrito en un programa parcial con Toyota esta temporada en el Campeonato del Mundo WRC, ganó este domingo el noveno Rally de Montecarlo de su carrera, un récord en esta prueba.



El octuple campeón del mundo de rallies se impuso en esta primera manga del año delante de su compañero, el actual campeón del mundo finlandés Kalle Rovanperä y del belga Thierry Neuville (Hyundai), tercero.



Ogier, de 39 años, supera ahora en el palmarés de la prueba monegasca a su compatriota, el nonuple campeón del mundo de rallies Sébastien Loeb, con ocho victorias en su contador, incluida la anterior de 2021. El alsaciano no participaba este año en Mónaco.



"Es enorme (...), tenemos que disfrutar de estos momentos y es por eso que todavía seguimos, para lograr victorias como ésta. Conseguir una victoria tan célebre como esta de Montecarlo no tiene precio", saboreó Ogier, que hace forma ahora equipo con Vincent Landais como copiloto.



"Estoy muy feliz por Vincent. Para él es un sueño lograr su primera victoria" en WRC, añadió.



El piloto de Toyota dominó la prueba de principio a fin, ganando 9 de los 18 tramos cronometrados disputados en las carreteras del sur de Francia.



- Buena jornada de Toyota -

Al pie del podio, el británico Elfyn Evans (Toyota) se hizo con la cuarta plaza, delante del campeón del mundo de 2019, el estonio Ott Tänak (M-Sport Ford).



"Fue una bonita prueba, podemos estar satisfechos con esta segunda plaza", celebró el joven finlandés Rovanpera, de 22 años, que superó el sábado la barrera de las 100 victorias en tramos cronometrados.



Actual campeón del mundo de constructores, Toyota golpeó con fuerza este fin de semana, colocando a tres autos en el Top 5. Takamoto Katsuta, que sustituirá a Ogier al volante del tercer Toyota de fábrica cuando el francés no esté en la salida, fue sexto.



El equipo Hyundai tuvo un fin de semana agridulce: si Neuville salvó el honor, el finlandés Esapekka Lappi logró una anónima octava plaza en su debut con el constructor surcoreano, detrás de su compañero español Dani Sordo, séptimo.



En la clasificación del Mundial, Ogier (26 puntos) distancia en tres a Kalle Rovanperä (23), autor del mejor tiempo en la Power Stage final, por lo que se llevó cinco puntos de bonificación.



El finlandés, que contrariamente a Ogier, disputará toda la temporada, realizó una excelente operación este fin de semana. Neuville, tercero, cuenta con 17 puntos.