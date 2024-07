Primera victoria en Fórmula 1 del australiano Piastri, doblete de McLaren en Hungría

El piloto australiano Oscar Piastri logró este domingo la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Hungría, prueba en la que la escudería McLaren firmó un doblete con el segundo puesto del británico Lando Norris.



En el circuito de Hungaroring, por detrás de los McLaren (que firmó su primer doblete desde 2021), se situó el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que completó el podio, superando al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al triple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull), cuarto y quinto, respectivamente.



Piastri se mostró eufórico al superar la meta: "Es el día con el que sueñas desde que eres pequeño. Gracias al equipo, es divertidísimo pilotar con McLaren. El coche es una bestia, es rápido en todas las condiciones. El equipo me ha dado un grandísimo coche, no se lo puedo agradecer lo suficiente".



Norris también estaba en las nubes: "Es un grandísimo día para el equipo. Estoy muy contento, ha sido un viaje muy largo para lograr esto por méritos propios. Enhorabuena a Oscar, me ha ganado en la salida y ha controlado bien la carrera. Merecía ganar".



- Órdenes de equipo -