Rally Codasur: esta máquina es única

El Rally Codasur 2024 que se correrá desde hoy hasta el domingo en Santa Cruz, tendrá sobre las rutas una máquina sensacional. Se trata de un Toyota Yaris del equipo Gazoo Racing, que estará pilotado por el paraguayo Alejandro Galanti, que viene de ganar la Gran Chaco que se corre en su país. Ese auto tiene un costo aproximado de $us 600.000.



La máquina llama la atención apenas uno se encuentra con ella. Tiene sensores que entregan información inmediata a Galanti y a su copiloto Marcelo Toyotoshi (también paraguayo) para tomar decisiones rápidas mientras se desarrolla la competencia. Tiene un motor de más de 300 caballos de fuerza y una consola que recibe todo tipo de información.



Esa consola está al costado derecho del piloto y por encima de una pantalla que entrega la velocidad, el tiempo, la temperatura y qué pasa con cada lugar de la máquina. Es un auto único en Sudamérica y fue construido en Finlandia desde donde fue llevado hasta Paraguay para que Galanti sea su conductor en las pruebas más importantes en ruta.



Tiene una tracción integral (4x4) y un equipamiento específico para las pruebas de rally 2. En el Rally Codasur se anticipa como una de las principales atracciones y no por nada mientras se lo exhibía en Toyosa -entre tercer y cuarto anillo de la avenida Cristo Redentor-, una gran cantidad de medios llegó hasta allí para obtener detalles de la máquina.



Entre los aspectos que destaca está su volante, con botones de diferentes colores que el piloto debe presionar de acuerdo a la circunstancia. Bocina, luces, limpia parabrisas, modo velocidad o modo etapa de carrera, son algunas de las funciones que el auto tiene a disposición. Todos estos aspectos ayudan a que Galanti llegue como uno de los favoritos.



Los camiones con su equipo llegaron la madrugada de ayer y está previsto que hoy el piloto y el copiloto pisen suelo cruceño, apuntando a registrar el mejor tiempo de la prueba más importante del año en Santa Cruz. En los camiones de avanzada se trajo un segundo auto equipado exclusivamente para el reconocimiento de las rutas.



Todo esto se genera en medio de un ambiente de entusiasmo entre los aficionados al rally que se han organizado para meterse a las rutas desde hoy. Tienen su espacio y hasta colocan un sereno en procura de encontrar el mejor lugar y que nadie se los quite. Hay quintas que también se ofrecen para albergar a los aficionados en los días de prueba.



Mientras esto sucede con Galanti, las máquinas del resto de pilotos extranjeros ya están en la capital cruceña. Lo propio pasa con la ‘armada nacional’ que apunta a sorprender desde este viernes mismo cuando se corra en el Cambódromo, la primera Prueba Especial (PE). Entre los pilotos nacionales sobresalen Sebastián Franco/Diego Startari, Marco Bulacia/Diego Vallejos, Bruno Bulacia/Lucas Hurtado, Eduardo Peredo/Humberto Roca, Mariano Aguilera/Juan Pablo Cabrera, Roberto Saba/Leo Suaya o Rolando Careaga/Daylor Andrade.



PERIODO DE RECONOCIMIENTO DE LA ETAPA 1 DESDE LAS 7:00 HASTA LAS 15:00



Hoy es un día movido ya que se trata del día del primer acelerón. En realidad, se comenzará a las 7:00 y se extenderá hasta las 15:00 el tiempo de reconocimiento de la etapa 1. Adecruz -organizadora del Rally Codasur junto a la Febad-, comunicó a los pilotos que solo pueden realizarse dos pasadas.



La mayoría de los pilotos opta por hacer el reconocimiento en otras máquinas. En este espacio, los copilotos deben marcar a detalle el recorrido porque son ellos los que tienen que ‘cantarle’ al piloto cómo ir durante la competencia. Ayer desde las 18:00 hasta las 21:00, todos los binomios recogieron de las oficinas de Adecruz el cuaderno de ruta donde se ha registrado cada uno de los detalles de todas las pruebas especiales.



Había un intenso movimiento con pilotos, copilotos y miembros de equipos, que además de recoger el cuadernillo, intercambiaban anécdotas de los preparativos y hasta del viaje que hicieron para llegar hasta Santa Cruz.



El entusiasmo es tremendo porque también se pudo ver a hinchas en las afueras de Adecruz. Hubo también un acto especial para las autoridades de FIA y Codasur.



LARGADA SIMBÓLICA PARA CONOCER A LOS BINOMIOS