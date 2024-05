Rally Concepción: Aguilera y un triunfo indiscutible (video)

ARIEL CAMBARÁ F.



El piloto cruceño Mariano Aguilera, que corrió en la categoría RC2 junto a su copiloto Diego Cagnotti, se coronó campeón del Rally Concepción tras registrar el mejor tiempo durante las dos etapas corridas el fin de semana. Su tiempo acumulado fue de 1.18.48.20 con un promedio de velocidad de 104,02. Se trata de la tercera victoria al hilo en el calendario de Adecruz.



En el segundo lugar quedó Eduardo ‘Happy’ Peredo cuyo copiloto es Humberto Roca y que compitió en la categoría SXS Racing. El tiempo de Peredo fue de 1.26.45.30 quedando a 7.57.10 de diferencia con Aguilera que logró ser el más veloz. Como dato, ambas máquinas son preparadas por el equipo HP Racing y MA que demostró que marcha bien.



La pericia y el control de Aguilera en los momentos de mayor presión fue clave, no solo ayer, sino el sábado cuando Sebastián Franco que corre el Rally Codasur, estaba en competencia. “Pensé que seguía en carrera y le llevábamos 2 segundos, fue por eso que no aflojé”, dijo Aguilera. Ayer pasó lo mismo con Mendoza que igual abandonó.



A propósito del actual campeón, que llevó estampado el 1 en los costados, abandonó en la segunda etapa por un problema en la bomba de gasolina que le impidió largar en las últimas pruebas especiales de la segunda etapa. Mendoza quería sacarse la espina en Concepción, ya que no ha podido ganar la prueba, pero se volvió a quedar con las ganas.



En el tercer lugar de la general y como primero de su categoría, la RC2 N Nacional, fue Kevin Rocha que registró un tiempo de 1.27.20.70. Se destacaron también en las demás categorías José Luis Pérez (RC2N), Andrés García (R2B), Freddy Nazra (ATV 4), Aarón Beltrán (ATV 2), Jin Justiniano (Open) y Mauricio Tambare (R1B).



Por otra parte, fueron 10 los abandonos en la competencia, entre ellos Sebastián Franco (coche número 14), Dhomini López (931), Rafael Mendoza (1), Juan Carlos Hurtado (319), Guibar Senzano (11), Carlos Hugo Méndez (928), Carlos Rocha (454), Abraham Romero (830), Brayan Suárez (106) y Jhon Morales (260).



La premiación de los ganadores se la realizó en el centro de Concepción, frente a la iglesia. Se vivieron momentos emotivos entre los participantes.



LOS 10 PRIMEROS



NRO NOMBRE TIEMP.



9 MARIANO AGUILERA 1.18.48



10 EDUARDO PEREDO 1.26.45



43 KEVIN ROCHA 1.27.20



3 LUIS ROCA 1.28.36



25 JOSÉ PÉREZ 1.31.44



55 RODRIGO CASTELLÓN 1.34.03



906 JUAN C. MENESES 1.36.14



342 ANDRÉS GARCÍA 1.36.36



923 OSCAR VACA 1.37.01



910 FREDDY NAZRA 1.37.17