Remontada espectacular de Bruno Bulacia en el Codasur (video)

Bruno Bulacia, el piloto boliviano que cautivó a los aficionados del automovilismo, se destacó en la tercera fecha del Rally Codasur Santa Cruz con una impresionante remontada que lo llevó al podio. Este domingo, Bulacia logró completar la etapa con un tiempo de 1 hora, 40 minutos y 25.8 segundos, utilizando su potente Skoda Fabia R5. Su actuación no solo lo posicionó como el mejor boliviano en la competencia, sino que también le permitió escalar del décimo al tercer lugar en la clasificación general, un logro que subraya su gran talento .



El rally, que se llevó a cabo en un ambiente vibrante y lleno de adrenalina, fue testigo de la feroz competencia entre los mejores pilotos de la región. Fabrizio Zaldivar, de Paraguay, se consagró campeón, mientras que Gustavo Saba, también paraguayo, terminó en segundo lugar. La lucha por el podio fue intensa, y Bulacia mostró una gran habilidad al volante, ganando varios tramos de la etapa y demostrando que el talento boliviano puede competir al más alto nivel.



A pesar de su brillante actuación, Bulacia expresó que no le fue suficiente para recuperar el tiempo perdido el día sábado. "Me siento en deuda con el público que me apoya", comentó el piloto, quien arrancó el domingo con una sonrisa y una determinación renovada. Su compromiso con los aficionados fue palpable, y su rendimiento en la pista reflejó su deseo de hacer historia. "Al final de todo el ritmo estuvo bueno y los tiempos salieron. Logré remontar, así son estas carreras", añadió.