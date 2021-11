Rossi pone fin a su carrera en MotoGP en Valencia, donde ganó Bagnaia

Escucha esta nota aquí

El italiano Francesco Bagnaia ganó este domingo el Gran Premio de Valencia, que quedará para la historia de MotoGP como la última carrera de su mentor, la leyenda Valentino Rossi, que se retira a sus 42 años.

Rossi, tras completar su 432º Gran Premio contando todas las categorías desde 1996 con una 10ª plaza anecdótica, dice adiós a su deporte, que hizo crecer hasta el punto de encarnarlo como ningún otro piloto.

La fiesta y el día han sido para el piloto italiano, después de que el francés Fabio Quartararo (Yamaha), 5º este domingo ya se hubiera asegurado el título mundial hace dos carreras.

No obstante, Rossi, relegado esta temporada a la escudería satélite Yamaha-SRT, no ha logrado el milagro de acabar en el podio por primera vez en 2021, no pudiendo mejorar su récord de 199 podios en la categoría reina.

Acabó la temporada en 18ª posición, su peor resultado en 26 temporadas en el campeonato del mundo, aunque eso poco importó a los miles de aficionados que acudieron al circuito de Cheste para ver las últimas vueltas del ídolo (76.226 espectadores).

El número 46 estaba por todas partes. En los cascos de sus discípulos 'Pecco' Bagnaia - subcampeón del mundo y ganador de su 4º GP del año este domingo- Franco Morbidelli o Luca Marini (su hermanastro).

- 'Grazie Vale' -

En las tribunas llenas del circuito Ricardo Tormo, su número y sus iniciales, que forman la lucrativa marca 'VR46', ondeaban en las banderas amarillas bajo el sol otoñal valenciano.

Incluso en el número total de sus kilómetros encontramos su cifra con 46.000 km recorridos por 'Vale' en carrera.

En el paddock, las nueve motos de sus títulos lucían juntas desde el jueves, cuando se subió a las mismas para la foto y para recordar cuando dominaba el moticiclismo (1997 en 125cc, 1999 en 250cc, 2001 en 500cc, de 2002 a 2005 y en 2008 y 2009 en MotoGP).

En la línea de salida, cerca de un grafiti gigante con el retrato del 'Dottore' sonriente, Rossi partió en 10ª posición. Durante la carrera nunca pudo luchar con los mejores.

Jorge Martín (Ducati-Pramac) y Jack Miller (Ducati) completaron el podio de este 18º Gran Premio de la temporada, por delante de los campeones de 2020 Joan Mir (Suzuki) y de 2021 Quartararo.

Tras pasar la bandera a cuadros -que ondeó el exfutbolista brasileño Ronaldo-, los pilotos se detuvieron para homenajear por última vez a Rossi, mientras en el cielo estallaban unos fuegos artificiales.

De vuelta al box, el italiano de las 89 victorias en la categoría reina montó sobre su moto levantando los brazos, por última vez con su mono puesto, para agradecer a la gente los gritos de "Grazie Vale".

El próximo año, el futuro papá que quiere probar con el automovilismo, seguirá presente en MotoGP con la llegada de la estructura VR46 como equipo satélite de Ducati.

- Márquez el gran ausente -

La otra figura de MotoGP Marc Márquez (Honda), que dominó a Rossi en la década de 2010, no pudo asistir a la partida de su antiguo rival, tras ser baja como en al anterior GP en Portugal.

Tras una caída entrenando enduro, el español seis veces campeón del mundo de MotoGP sufrió una pequeña conmoción cerebral y tiene desde entonces diplopía (visión doble). Un nuevo duro golpe para que se perdió toda la temporada 2020 por una fractura del húmero.

