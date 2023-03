Roy Velasco: el piloto boliviano que desarmó su motocicleta y viajó 42 horas para competir en el Mundial MXGP de Argentina

“Viajaba desde Santa Cruz de la Sierra junto con un compañero, Carlos Padilla. Tenía que haber salido el lunes, pero su permiso de viaje salió el martes. Ya ahí apareció el primer problema. Al otro día partimos y al llegar a la frontera, nos dimos cuenta de un inconveniente con el seguro de la moto , por lo que tuvimos que tramitarlo nuevamente ahí mismo, pero como tarda 24 horas en concretarse el permiso. Entonces el móvil que traía otras motos también siguió viaje para no retrasar a otros equipos y me quedé con la moto”, manifestó Roy al inicio del relato.

Sin embargo, los problemas no solo fueron en la frontera boliviana, si no qué también continuaron en territorio argentino. “El viaje fue interminable, además que veníamos muy justos con los tiempos. Fueron 42 horas de viaje sin parar. Finalmente cuando estábamos llegando a Neuquén, a eso de las 04:30 de la mañana, hubo un bloqueo por un conflicto social y debimos permanecer allí durante 5 horas. Recién a las 10 de la mañana se liberó. Mientras tanto un piloto de Costa Rica me indicaba que ya me quedaba poco tiempo para llegar a tiempo por la verificación técnica. Por suerte llegamos a sólo 20 minutos del cierre”, dijo luego de la etapa clasificatoria.