Van Beveren manda en la '48h chrono' en motos, Brabec líder del Dakar

A Pablo Quintanilla, vencedor de la etapa del miércoles, no le acompañó la suerte este jueves. Se quedó sin combustible a una decena de kilómetros del primer punto de repostaje, y perdió casi una hora y media. "Es un momento triste. He tenido mucho cuidado con el combustible, pero 10 km antes del repostaje se me ha acabado. Es duro cuando has trabajado tanto y durante tanto tiempo para esta carrera. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero así es la vida. A veces va bien, a veces va mal", lamentó el chileno.