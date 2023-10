Verstappen arranca en Qatar con una pole rumbo a su tercer Mundial

El neerlandés aventajó a los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes), consiguiendo su décima pole position en 17 carreras esta temporada.



"Es un gran comienzo del fin de semana", dijo Verstappen, que celebró su 26º cumpleaños el pasado fin de semana. "Estoy contento por la pole, ha sido un buen día para nosotros", añadió.



"Fue difícil para los neumáticos, con mucha arena en el circuito, pero nuestro coche está trabajando muy bien", analizó el neerlandés, que logró la 30ª pole de su carrera.



"El hecho de poder ganar no cambia nada, solo quiero completar un buen fin de semana, esto no me aporta presión suplementaria", completó.



- Doble sanción para McLaren -

Verstappen, que aventajó a sus primeros perseguidores en más de medio segundo, se mostró de nuevo intocable en una pista resbaladiza por la arena, ganando confianza antes del esprint del sábado, donde probablemente se proclame campeón del mundo por tercera vez.



La confusión reinó tras el final de la clasificación porque los dos mejores cronos de los McLaren, de Lando Norris, inicialmente segundo, y Oscar Piastri, cuarto, fueron suprimidos debido a que habían superado los límites de la pista.



El británico reculó hasta la décima plaza, mientras que el australiano partirá finalmente sexto.



Los dos Mercedes aprovecharon las sanciones a los McLaren para situarse en el segundo y en el tercer puesto en la parrilla de salida, una actuación que podría ser capital en la lucha por la segunda plaza en la clasificación de constructores y pilotos.



"No fue fácil hoy, es raro estar casi eliminado en la Q1, lograr el mejor tiempo de la Q2 justo después, es muy bueno para el equipo, hemos hecho un gran trabajo hoy", dijo Hamilton.



"Sabemos que podemos mejorar en algunos campos, pero es prometedor, aunque nunca sabemos lo que significará en carrera. Para nuestra lucha con Ferrari, tendríamos que asegurar un máximo de puntos aquí", añadió Russell.



Hamilton también podría aprovechar la mala actuación de Sergio Pérez (Red Bull), que saldrá 13º, para reducir la diferencia de 33 puntos con el mexicano, mientras que su equipo tendrá una buena ventaja con Ferrari ya que Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán respectivamente desde la quinta y la 12ª plaza.



En un circuito que los pilotos conocen poco y que fue reasfaltado desde su primera carrera en 2021, los pilotos tuvieron problemas para adaptarse. Además de la arena, el calor y el viento tampoco ayudaron.



Sainz, ganador en Singapur hace tres semanas, cayó en la trampa y fue eliminado en la Q2 por 31 milésimas, en una jornada en la que muchos cronos se eliminaron por no respetar los límites de la pista.



El sábado los pilotos tienen una cita con la clasificación del esprint y la posterior carrera de esta modalidad, con 19 vueltas en horario local nocturno.