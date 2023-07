Verstappen brilla en Bélgica con una octava victoria seguida en GP de F1

Al apagarse las luces sobre el legendario trazado de Spa-Francorchamps, cubierto de nubes amenazantes, Leclerc era consciente de que los potentes Red Bull serían difíciles de contener.



Tras salir desde la tercera línea, en la sexta plaza, algo nada habitual en él, debido a una penalización por un cambio de la caja de velocidades, Verstappen se impuso delante de su compañero 'Checo' Pérez y de Leclerc (Ferrari), que había ocupado la pole position, pero que fue incapaz de rivalizar con los Red Bull.



El monegasco no se equivocó, ya que desde las primeras vueltas, Pérez, segundo en la parrilla, tomó la delantera al Ferrari.



- 'Nada que hacer' -

Por detrás, Verstappen se benefició de una colisión al inicio de la carrera entre el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el español Carlos Sainz (Ferrari) para alzarse al cuarto puesto antes del final de la primera vuelta.



El neerlandés siguió rodando a gran ritmo, adelantando primero al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Mercedes), y unos minutos después, a Leclerc. Después de ocho vueltas, era segundo por detrás de Pérez.



Impulsado por un público en su mayor parte entregado a su causa, fueron necesarias 17 vueltas para que el piloto nacido en la localidad belga de Hasselt, a menos de un centenar de kilómetros del trazado de las Ardenas, tomase ventaja sobre su compañero.



"Sabía que teníamos un gran auto, sólo hacía falta sobrevivir a la primera curva", dijo Verstappen.



El vigente doble campeón del mundo, que firmó su tercera victoria consecutiva en Spa en F1, cuenta ahora con una estratosférica ventaja de 125 puntos sobre su primer perseguidor Sergio Pérez, autor de su segundo podio consecutivo en GP.



"Fue una buena carrera para el equipo. Tuvimos un gran inicio para superar a Charles, y yo iba haciendo mi carrera, pero Max pasó bastante rápido. No había nada que pudiese hacer", explicó Pérez.



- Cita fallida para McLaren -

Al igual que en Hungría el pasado fin de semana, Lewis Hamilton termina a pie del podio pero se llevó el punto de la vuelta rápida. El español Fernando Alonso fue 5ª al volante de su Aston Martin.



Por detrás, los pilotos Alpine Esteban Ocon y Pierre Gasly finalizan respectivamente 8º y 11º.



Un sólido resultado para el equipo francés, que había sufrido dos dobles abandonos consecutivos sobre los dos últimos GP (en Gran Bretaña a comienzos de julio y en Hungría el pasado fin de semana).



Lógicamente esperados después de sus actuaciones en los dos últimos GP, los McLaren de Piastri y de Lando Norris salían con la vitola de favoritos a crear problemas con Red Bull.



Pero la cita fue fallida para la escudería británica, ya que Piastri tuvo que abandonar después de su choque con Sainz. Lando Norris, segundo en las dos últimas carreras, sólo pudo ser 7º.



La víspera, Piastri había finalizado en una meritoria segunda posición en la carrera esprint en su primera temporada en F1, por detrás de Verstappen.



La lluvia, onmipresente a lo largo del fin de semana belga, respetó este domingo, haciendo tan solo una breve aparición a mitad de carrera que no tuvo incidencia en la clasificación.



El de Bélgica fue el último GP de F1 antes del parón estival. El paddock regresará el fin de semana del 27 de agosto con el GP de Países Bajos.



Con el apoyo de su 'Oranje army', Verstappen tendrá la ocasión en su casa de igualar el récord de nueve victorias consecutivas del alemán Sebastian Vettel.