Verstappen llega a Monza con su dominio en la F1 en entredicho

Max Verstappen afronta el Gran Premio de Italia de F1 , de viernes a domingo en el circuito de Monza, con su aura de piloto invencible más difusa que nunca, y con un cuarto título mundial más en duda que antes del parón estival. El neerlandés no sube a lo más alto del podio desde el GP de España el pasado mes de junio , cinco carreras en las que su domino y el de Red Bull se han visto cuestionados. Como síntoma claro de que Verstappen no vive su mejor momento, el prodigio del volante de 26 años se quedó sin la victoria por vez primera en el GP de su país el pasado fin de semana después de haberlo conquistado en sus tres últimas ediciones. Y la forma en que perdió ante Lando Norris puso de manifiesto los problemas de su coche. Verstappen terminó a casi 23 segundos de Norris, que lo adelantó en la vuelta 18. - McLaren favorito -

"No había nada que pudiera hacer, así que una vez que me pasó, simplemente me centré en hacer mi carrera hasta el final en segundo puesto", había confesado Verstappen después de la carrera.