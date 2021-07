Verstappen logra la pole del GP de Austria de F-1, su tercera consecutiva

Escucha esta nota aquí

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position del Gran Premio de Austria, tercera consecutiva después de las logradas en Francia y en el GP de Estiria, y que fue la 7ª en su carrera en Fórmula 1, este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg.



Ante los numerosos seguidores procedentes de Países Bajos, el líder del Mundial superó por solo 48 milésimas de segundo al británico Lando Norris (McLaren). Sergio Pérez y Lewis Hamilton (Mercedes), 2º del Mundial, saldrán a continuación el domingo (13h00 GMT) en la 9ª carrera del año.



A sus 23 años, Verstappen nunca estuvo en posición tan óptima para lograr un primer título mundial. Lidera el campeonato con 18 puntos más que el séptuple campeón del mundo Hamilton, quien renovó este sábado su contrato con Mercedes para las temporadas 2022 y 2023.



"Por supuesto estoy contento del resultado, pero no por la forma", relativizó el neerlandés, quien ahora quiere "finalizar el trabajo" el domingo.



Sobre este mismo circuito, propiedad de su escudería, se había impuesto con facilidad el domingo pasado, partiendo desde la pole y finalizando 35 segundos delante de Hamilton, que salió 2º.



Esta vez será el sorprendente Norris quien saldrá segundo. El británico de 21 años firmó su mejor actuación en una sesión de clasificación. Noveno en el Mundial del año pasado, este año es 4º y se halla en plena progresión.



"Es una buena sensación", confesó Norris. "Gracias a todo el mundo, ver a los aficionados aquí, todos de naranja para apoyar a McLaren (el color de la escudería) y no a Max, es bueno verlos de nuevo...", bromeó Norris refiriéndose a los numerosos neerlandeses que copan las tribunas del Red Bull Ring, para apoyar evidentemente a Verstappen.



"Ver a los aficionados, que vayan de naranja o no, es una locura, así que trataremos de ofrecerles una bonita carrera mañana", añadió Verstappen.