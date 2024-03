Verstappen logra la 'pole position' del Gran Premio de Arabia Saudita

El vigente triple campeón mundial consiguió así la 34ª 'pole' de su carrera y la segunda en otros tantos Grandes Premios esta temporada, después de la que logró en Baréin, donde fue además el vencedor.



Por detrás de él en la sesión de este viernes quedaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo y tercero a 319 y 335 milésimas de segundos, respectivamente.



Es la primera vez en cuatro participaciones que 'Mad Max' consigue domar el rápido trazado saudita en la sesión de clasificación. Será por lo tanto, una vez más, el gran favorito a ganar la carrera, que se disputará el sábado en horario nocturno local.



"La jornada ha ido muy bien. Hemos mejorado el coche en relación a ayer [jueves, día de dos sesiones de ensayos libres] y eso me ha dado más confianza. Me he sentido muy cómodo en el coche. Las carreras son a menudo una locura aquí, pero tengo confianza en que el coche va a funcionar muy bien", declaró Verstappen, tercero en los libres de la víspera.



Como la pasada semana en Baréin, el segundo puesto de la parrilla fue para Leclerc, que compartirá la primera línea con Verstappen por quinta vez consecutiva.



El veterano español Fernando Alonso (Aston Martin), el más rápido el jueves en el día de ensayos libres, comenzará la carrera cuarto, por delante de los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris.



La cuarta línea será ocupada por los dos Mercedes de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, mientras que el 'Top 10' es completado por el japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).



El británico Oliver Bearman, que improvisadamente tuvo que reemplazar a Carlos Sainz Jr en el SF24 de Ferrari por una apendicitis del español, fue undécimo en su primera participación en una sesión de clasificación de Fórmula 1.



Bearman, con 18 años y 10 meses, se convertirá el sábado en el tercer piloto más joven en tomar parte en la carrera de un Gran Premio de F1.