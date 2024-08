Verstappen quiere relanzarse permaneciendo invicto en su terreno

En dificultades antes del parón del último mes, el vigente triple campeón del mundo de F1 Max Verstappen (Red Bull) espera relanzarse en casa este fin de semana en el GP de Países Bajos, 15ª prueba de las 24 de la temporada. Ante decenas de miles de aficionados del 'ejército naranja' que coparán las gradas del circuito de Zandvoort, el neerlandés tratará de permanecer invicto en un trazado en el que ha logrado tres poles consecutivas y tres victorias en otras tantas participaciones. Pero la tarea se anuncia ardua para 'Mad Max', después de cuatro Grandes Premios sin ganar para el astro del asfalto, dominador, sin embargo, en la primera parte de la temporada. El neerlandés ha dejado escapar ya siete victorias este año, o lo que es lo mismo, un GP de cada dos sin subir a lo más alto del podio. "Evidentemente estoy muy feliz de regresar aquí, es un circuito que me gusta mucho y es genial ver a la gente disfrutar. Pero estoy sobre todo concentrado en el rendimiento. Aún tenemos que aprender del coche para ser más competitivos", indicó Verstappen, que disputará el 200º GP de su carrera en Fórmula 1. - Norris cree en el título -

El triple campeón del mundo, gran favorito para adjudicarse una cuarta corona consecutiva, permanece tranquilo a pesar de sus recientes resultados decepcionantes.



Con respectivamente 78 y 100 puntos de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el piloto Red Bull cuenta aún con un confortable colchón, cuando restan diez carreras por disputarse este año.



"No estoy preocupado, pero aún no pienso en Abu Dabi (el último GP). Quiero que el equipo mejore, que el coche mejore porque eso nos facilitaría las cosas. Lando (Norris) es el más cercano, pero últimamente se ha visto que muchos pilotos han ganado carreras y que está muy apretado", explicó Verstappen este jueves en conferencia de prensa.



Muy crítico consigo mismo antes del parón, Norris, su principal rival, cree aún en la remontada ante su amigo Verstappen para conquistar su primer título mundial.



"Aún es posible pero hay muchos puntos de desventaja y es ante Max... Pero quiero seguir optimista y decirme que me queda aún una oportunidad", afirmó el inglés ante la prensa este jueves.



- Nuevo patrón para Alpine -