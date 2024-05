Verstappen resiste a Norris y firma otra victoria en Emilia-Romaña

Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Emilia-Romaña, su quinto triunfo en siete carreras disputadas en 2024, aumentando su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1, este domingo en el circuito de Imola, ante un Lando Norris (McLaren) que presentó una bonita resistencia.



Tras Norris, segundo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio.



El cuarto puesto fue para Oscar Piastri (McLaren) y el quinto para el español Carlos Sainz (Ferrari).



Verstappen cimentó una nueva victoria en el control de su rivales, especialmente Norris, al que contuvo en la salida y en la parte final.



"Con un par de vueltas podría haber adelantado a Max. Duro, ha sido una pena, he luchado hasta la última vuelta. Pero podemos decir que estamos a la altura de Red Bull y Ferrari, peleando por ser segundos o primeros", señaló Norris.



Verstappen, que salió desde la pole position, reconoció que su rival británico le había exigido al máximo: "He tenido que tirar a tope para tener esa diferencia al principio. Estuvimos muy fuertes a la mitad, pero en las diez últimas vueltas no tenía agarre".