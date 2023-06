Verstappen se pasea en Montmeló y es más líder

El neerlandés, que superó a los Mercedes de los británicos Lewis Hamilton y George Russell, logró su quinta victoria en siete carreras esta temporada.



El doble campeón del mundo, vigente líder del campeonato, dominó la carrera tras una gran salida en la que desbarató el asalto del Ferrari del español Carlos Sainz.



Después amplió su ventaja apoyado en la superioridad de su monoplaza para acabar ganando con facilidad.



"Es un placer conducir este coche. Hubo una estrategia diferente de neumáticos pero funcionó y es un nuevo coche aquí, es increíble", dijo tras la carrera.



- Frustración en Ferrari -

Verstappen consolida su liderazgo en el campeonato del mundo con 26 puntos más situándose en las 170 unidades, con 53 puntos de ventaja sobre el segundo, su compañero de escudería mexicano Sergio Pérez, que acabó cuarto tras salir de la undécima posición este domingo.



Sainz, que salió de la segunda posición de la parrilla de salida delante de su público, fue el perdedor del día a no poder hacer más que un quinto lugar, lejos del podio.



La escudería Ferrari cerró una carrera frustrante ya que el monegasco Charles Leclerc, que salió desde el 'pit lane' tras el cambio de varias piezas de su monoplaza, fue undécimo, quedándose a las puertas de los puntos.



El héroe local Fernando Alonso, al que apoyaron decenas de miles de aficionados en el circuito de Montmeló, sólo pudo ser séptimo con su Aston Martin, su peor resultado de la temporada.



Por primera vez en esta campaña, Alonso, que había salido desde la octava posición, fue superado por su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, que acabó delante de él.



Una semana después de su inesperado podio en Mónaco, el francés Esteban Ocon acabó octavo por delante del chino Zhou Guanyu (Alfa Romeo) y Pierre Gasly, su compañero en Alpine.



- Un bonito día para Mercedes -

A excepción de Red Bull, que sigue dominando la temporada, la buena sorpresa del día fue Mercedes, que colocó a sus dos Flechas Plateadas en el podio.



Russell, que había salido de la 12ª posición de la parrilla, protagonizó una gran remontada y logró contener al Red Bull de Pérez al final de la carrera, lo que parece evidenciar que las mejoras introducidas en el Principado el fin de semana pasado, empiezan a dar fruto.



"¡Menudo resultado para nuestro equipo! No lo esperábamos. Estamos un poco más cerca de los Red Bull. Vamos a seguir persiguiéndolos pero es un gran resultado para nosotros y para George también, que tuvo un gran rendimiento", declaró Lewis Hamilton.



"Por ahora, los Red Bull van más rápido, pero estamos trabajando y esperamos alcanzarlos de aquí a final de año y si no es este año, será el próximo", añadió el siete veces campeón del mundo.



McLaren, que había colocado sus dos coches en el Top 10 de las clasificaciones, incluyendo una sorprendente tercera plaza para Lando Norris, tuvo un día de pesadilla ya que el británico tocó el monoplaza de Hamilton en la segunda curva, dañando su alerón, y terminó 17º. El rookie australiano Oscar Piastri, por su parte, acabó 13º tras salir de la novena posición.



La octava manga del mundial de Fórmula 1 tendrá lugar dentro de dos semanas en Canadá.