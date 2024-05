Verstappen tampoco se baja de la 'pole position' en Imola

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente triple campeón mundial, saldrá de nuevo desde la 'pole position', el domingo en el Gran Premio de Emilia-Romaña, tras haber logrado el mejor tiempo este sábado en la clasificación disputada en el circuito de Imola.



Verstappen, líder del Mundial, aventajó a los McLaren del australiano Oscar Piastri (2º) y del británico Lando Norris (3º), ganador en Miami en la anterior carrera del Mundial, para llevar a siete su racha de poles en 2024.



Acompañará a Norris en la segunda línea de la parrilla el monegasco de Ferrari Charles Leclerc (4º), mientras que el otro piloto de la escudería, el español Carlos Sainz (5º), saldrá justo por detrás, acompañado de George Russell (Mercedes).



"No ha sido la clasificación más fácil, pero buen progreso. Hay una oportunidad de podio si batimos a los McLaren, que es lo que saldremos a hacer", dijo Sainz, que abandonará Ferarri al final de temporada.



Verstappen mostró su polivalencia logrando una nueva pole, la séptima en los siete grandes premios del Mundial 2024 -la 39ª de su carrera-, y se acordó de la leyenda Ayrton Senna, que murió en un accidente en Imola hace 30 años.



"Fin de semana muy difícil, estoy contento de conseguir la pole aquí, no la esperaba, pero hemos hecho unos cambios antes de la 'qualy'. Es algo muy especial, hace 30 años que Ayrton Senna falleció aquí. Esta pole es un gran homenaje a él", dijo el neerlandés.



Los ensayos previos no hacían presagiar una pole para 'Mad Max' ya que sufrió de manera poco habitual, sobre todo por la falta de adherencia de su RB20, lo que le llevó en varias ocasiones a la gravilla.



- Alonso, con dificultades -

La recuperación de Verstappen no estuvo acompañada de la de su compañero en Red Bull Sergio Pérez, que firmó su peor jornada de clasificación de la temporada en Italia. Saldrá desde la 11ª posición en la carrera el domingo (13h00 GMT).



Por detrás de Verstappen, la pareja de McLaren, con un Norris en una nube tras inaugurar su casillero de victorias en la Fórmula 1 con el triunfo en Miami, a principios de mayo. El británico saboreó "estar por delante de los Ferrari".



"Todavía nos tenemos que acostumbrar a estar más arriba, pero intentaremos luchar por la victoria", añadió.



Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial hace casi dos décadas (2005 y 2006), saldrá penúltimo (19º). El español de 42 años se perdió la mayor parte de los últimos libres por haber dañado su monoplaza, reparado 'in extremis' para disputar la clasificación.