Always Ready: 'Coquito', talento de industria nacional

Es pequeña, mide 1,50 m, es zurda, amaga y gambetea con facilidad, rapidez mental y física, viste la camiseta número 10, y es goleadora… jugó en España y Argentina. Por todo eso, muchos le dicen “la Messi boliviana”.



Se trata de María Cristina Gálvez Talavera, la popular ‘Coquito’, apodo que es como parte de su nombre propio. La destacada salonista boliviana que sobresalió con su talento en el Always Ready que llegó hasta la final de la Copa Libertadores de América de futsal, en Luque, Paraguay, hace un par de semanas.



Coquito, de 22 años, que también juega al fútbol, volvió a hacer de las suyas, con aquel talento que la ayudó a emigrar a clubes de Europa, lo cual la ubica en un lugar destacado en este deporte que cobra cada vez más fuerza en el país.



Siempre fue una virtuosa con el balón desde la escuela, influenciada por sus hermanos y hermanas que siempre practicaron este deporte. En 2012 comenzó a mostrarse en el colegio Prof. Luis Barrancos del Plan Tres Mil. Tenía 11 años y el maestro de Educación Física la “reclutó” para que refuerce a la selección de esa unidad educativa para los Juegos Plurinacionales.



“Cuando tenía que entrar me miraban por encima del hombro, por mi estatura; sin embargo, después cuando comenzaba el partido me querían patear porque no me podían quitar la pelota. El profe René Ortuño fue una de las personas fundamentales en mi carrera porque no sólo me dio la oportunidad de jugar, sino que me orientó y me ayudó muchísimo, acabó siendo como mi padre”, se sincera.

A los 13 años la llevó a competir a la Asociación de Futsal, al equipo La Crema. Primero no le daban casi ninguna importancia, ingresaba faltando pocos minutos para el final de los partidos; empero, ella era feliz jugando, aunque sea esos pocos minutos.





Pasó al club Racing, pero paralelamente continuaba disputando los campeonatos intercolegiales. Le prometían zapatillas si resultaba la goleadora “por eso yo me sacaba la mostaza para meter muchos goles y ganarme un par de zapatos…”, cuenta la pequeña de carácter fuerte.



Luego comenzaron a convocarla a las selecciones, tanto a la cruceña como a la boliviana. El primer llamado para vestir la Verde le llegó a sus 13 años (un Sub-14) para un torneo en Mar del Plata (Argentina). Tres años después jugó un Sub-20 cuando tenía 16; sin embargo, estaba entre las goleadoras, a la par de las brasileñas y argentinas.



“Sin pensarlo, en el 2018 llegó la posibilidad de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, pero yo estudiaba y trabajaba en el colegio y si viajaba tenía que perder todo eso; por ello había decidido no ir. Sin embargo, una persona me dijo que era una gran oportunidad que no podía dejar pasar; al final me animé, fui y de ahí mi vida dio un giro porque me conocieron en otros países y otros continentes”, recuerda de su paso por Argentina.

Fue así que a sus 19 años la contrató el club español UCAM ElPozo de Murcia (en Primera División); posteriormente, Cerro Porteño (de Paraguay) la fichó como refuerzo para la Copa Libertadores. “Recuerdo que en ese torneo nos tocó jugar contra Atlantes de Bolivia y mis compañeras decían que era triunfo seguro y fácil; yo me sentía un poco mal porque eran mis amigas y compatriotas…bueno, al final les ganamos 6-1 con un gol mío que no quise celebrar”, cuenta sobre su experiencia europea y paraguaya.





Los guaraníes querían retenerla, pero ella volvió a tener una propuesta en Europa. El CD Hércules de Ceuta fue su nueva casa en España, era enero del 2021, ella tenía 20 años y explotaba en su posición de alera por izquierda.



Tras cumplir su contrato regresó a Bolivia para enrolarse en Always Ready, club que la cautivó por el plan que tiene, tanto para futsal como para fútbol en las series femeninas. La idea era no sólo campeonar en el torneo nacional, sino cambiar el rostro de país permanentemente goleado en campeonatos internacionales.



Debutó a inicios de septiembre de 2021 en el club de la banda roja; desde su estreno mostró clase y categoría internacional, ratificando que era la mejor jugadora del país. Sin embargo, a menos de dos meses de ese inicio fue castigada por un año calendario debido a que agredió a una árbitra.



Fue un tiempo muy duro para María Cristina, pero recuerda que en esos malos momentos su club no la abandonó. Luego de cumplir con la sanción pudo estar en la Copa Libertadores con Always Ready; empero, en esa incursión el cuadro boliviano no logró pasar la fase de grupos.



La segunda fue la vencida. Sí, fue la del presente mes cuando el equipo nacional llegó a la gran final cumpliendo un gran torneo, con un solo partido perdido en la fase clasificatoria, justamente ante Stein Cascavel de Brasil (0-1). Es el mismo representativo brasileño que en el duelo final le volvió a ganar, aunque por un resultado mucho más amplio (0-5).



“Claro que hicimos un gran torneo. En mi experiencia, ello fue posible con un trabajo de grupo porque recuerdo que cuando sentía que ya no podía de cansada, mis compañeras me alentaban y entre todas seguíamos yendo para adelante. Y lo más importante: saber que estábamos representando a nuestro país nos impulsaba a sacar fuerzas para ganar; contra las brasileñas no se pudo porque ellas son muy superiores”, sostiene.



Hizo notar que en Brasil juegan siete campeonatos cada año, mientras en Bolivia se disputa uno solo y en cuestión de una semana se define al representante para este torneo internacional.



Con la experiencia adquirida dentro y fuera de Bolivia, considera que el nivel actual del futsal boliviano es muy bueno, tanto por equipos como en selecciones. Señaló que lo hecho por Always Ready es una muestra de ello, lo cual tendrá que replicarse en el seleccionado para demostrar que lo del equipo no fue una casualidad ni nada por el estilo.



