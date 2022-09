Angélica Barrios, la subcampeona mundial de ráquet a la que "ni felicitaron"

Con el campeonato mundial de Conrrado Moscoso, algunas autoridades se pusieron más gentiles que de costumbre para felicitar, premiar (con poco o mucho), y aparecer en la fotografía victoriosa.

El alcalde Jhonny Fernández premió a Ronald Keller por el subcampeonato mundial de ráquetbol en dobles, y a Mariana y Luciana Aguilera, participantes del Panamericano de Bicicross. El Viceministerio de Deportes, con Cielo Veizaga, también hizo lo mismo con Conrrado Moscoso, entregándole un monto económico por el oro mundialista.

El mismo Viceministerio entregó pasajes aéreos a dos deportistas para un Panamericano de Remo en Costa Rica, y a otro Panamericano de Powerlifting en Brasil. Uno pensaría que el hito de Conrrado despertó en el Viceministerio las ganas de aportar al deporte nacional y sus protagonistas, pero la realidad marca que el apoyo es a algunos, no a todos por igual.

Angélica Barrios, raquetbolísta nacional, logró en el mismo torneo que Conrrado, una medalla de plata en dobles y otra de bronce en singles. Vale decir, que es subcampeona mundial en la misma disciplina tan conocida en esta última semana. A la medallista cruceña no la ayudaron, ni felicitaron.

Es la misma atleta que pidió al Viceministerio que no utilice sus victorias para aparentar algún "apoyo inexistente" (abril de este año).

En ese mismo mes, Cielo Veizaga, actual Viceministra de Deportes, dijo que en el país "hay muchos deportistas de escasos recursos con mucho más talento", oración que desató la polémica. ¿Quién con más talento que el campeón y la subcampeona del mundo?

"Me pagaron un pasaje el año pasado. Quizás (ahora no tuvo premio) por el reclamo que hice en redes sociales en abril. Cuando gané el Panamericano en abril mencioné que no quiero que se adueñen de logros en los que ellos no tenían nada que ver, en especial la Viceministra y el Ministerio de Deportes", intuyó Barrios.

"Estoy incluida en el programa Tunkas, pero se me hizo raro (que no la feliciten ni verbalmente) porque llegamos en el mismo vuelo (con los otros competidores del Mundial de Ráquet)", relató.

Al ser consultada sobre algún premio pasado, la deportista mencionó que "para el Panamericano no me dieron ningún premio económico, para los Juegos Mundiales de Alabama de hace un mes tampoco. Ahora que saqué bronce en individual (en el Mundial de México) y plata en dobles con Jenny Daza tampoco".



"Quisiera saber en qué se basan los premios económicos. No sé si tendrán algún programa, porque tengo entendido que en otros países, hay distintos premios económicos dependiendo de qué tipo de torneo o medalla ganas. Si es una medalla Panamericana tiene un monto, un Mundial u Olímpica tienen otros montos. Me interesaría saber. Como gané el Panamericano, y nadie dijo nada ni me dieron nada, supuse que no tienen un plan".

Aún sin apoyo estatal, Angélica necesita ayuda y pudo conseguirla de manera externa. "Yo conseguí el apoyo externo. Es muy ajetreado pedir pasajes al Viceministerio, tienes que cumplir muchos requisitos y tienes que hacerlo solo, no puedes hacerlo a través de tu Federación. Yo estaba muy cerca a mi fecha de viaje y esa empresa privada me ayudó con el pasaje, como en otros torneos. Tal vez solo los premiaron a ellos (y no a ella) porque los ayudaron con el pasaje".

Aún con la falta de apoyo y esa 'discriminación' a sus logros, Angélica asegura estar contenta por ver algo de ayuda a sus compañeros. "No tengo nada en contra de nadie, me llevo muy bien con los otros deportistas, y estoy feliz que los hayan premiado, de que tengan apoyo y ese premio económico ojalá que haya podido cubrir el gasto realizado en México".