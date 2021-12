Atletas bolivianos sobresalen en el Campeonato Sudamericano de Kick Boxing

Escucha esta nota aquí

Por: Bruna Lafuente

Catorce atletas pusieron en alto la bandera del país durante 5 días de competencia, en en el campeonato Sudamericano de Kick Boxing, que concluyó este domingo con grandes victorias para Bolivia.

En las distintas categorías y modalidades, los atletas bolivianos retornarán al país con la suma de 18 medallas.

Renzo Martínez (medalla de oro, plata y bronce), Diego Galvarro (2 medallas de oro), René Josias (medalla de oro), Josué Castedo (medalla de oro), Luana Barbery (medalla de oro), Leonardo Said (medalla de oro), Laura Flores (medalla de oro), Prisca Vásquez (medalla de plata), Omar Guarusti (medalla de plata), Bernardo León (medalla de plata), Daniela Cuéllar (medalla de plata y bronce), Yordy Ayala (medalla de bronce), Lucas Candia (medalla de bronce) y Danilo Villarroel (medalla de bronce).

Daniela Cuéllar, una de las atletas victoriosas de su categoría (mujeres 60 kg), en una entrevista con EL DEBER, dijo que, para representar al país realizó varias actividades y se movilizó en busca de conseguir la suma total de las inscripciones, transporte y alimentación, que empezaban por un mínimo de 625 dólares. Lamentó la falta de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales.

“Para venir, envié carta y pedí apoyo, sobre todo a la Alcaldía y a la Gobernación. No recibí mucha respuesta”, lamenta la atleta, resaltando que, por otro lado, existen empresas y personas que sí están dispuestas a brindar su apoyo.

En su primer campeonato en el exterior, con tres años de arduo entrenamiento y participación en distintas competencias internas en la academia Knock Out Training Center, Daniela incentiva a los atletas bolivianos a que sigan entrenando, esforzándose y luchando por dejar el nombre del país en alto.

“A los deportistas les diría que no se desanimen por la falta de apoyo, porque uno de los obstáculos puede ser la falta de ayuda, pero les digo que se muevan y toquen todas las puertas posibles, porque si, por un lado te dicen que no, vas a otro lado y te encontrás con gente de manera particular que apoya”.

Daniela pide a las autoridades, en nombre de los deportistas nacionales, que les brinden apoyo económico, sea en forma de convenios, con pasajes o con indumentaria, porque todo sirve. "A veces uno (como deportista) se siente frustrado, desanimado por no contar con el apoyo necesario”, comenta.

“Hay mucho talento en el país, necesitamos ser conscientes y apoyarlos” concluye, incentivando a la población a apoyar a los atletas que representan al país.





Daniela Cuéllar, ganadora de una medalla de plata y otra de bronce, representando a Bolivia en el campeonato Sudamericano de Kick Boxing.