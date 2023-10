Boliviano ganó medalla para otro país en los Panamericanos

“Nuestro tirador, Cristian Morales Bustos, obtuvo la medalla de bronce en la prueba de Rifle de Aire 10 metros Masculino, de los Juegos Panamericanos”, felicitó la Federación Nacional de Tiro Peruana.



El atleta boliviano representa a Perú desde 2017, y según reportó el portal Página Siete en ese momento, Morales “se cansó de la falta de apoyo en Bolivia y decidió representar a Perú en los eventos internacionales de tiro deportivo”.



El mismo Cristian comentó en ese 2017 sus frustraciones por el poco y escaso apoyo estatal: “No me ofrecen nada, pero estoy seguro de que puedo apuntar a un apoyo económico permanente, que sería de entre 600 y 800 dólares mensuales (en Perú). En Bolivia me ofrecieron una beca de 300 dólares, que no alcanza ni para dos noches de hotel en una competencia internacional, me cansé de mendigar”, señaló.



El deportista boliviano también comentó que los tiempos de preparación son mejores en Perú. Según Morales, la planificación es cercana a los tres años de distancia, por lo que los atletas pueden llegar como serios candidatos a ser medallistas.



Sobre la medalla de bronce

En una emocionante competencia, Morales sumó 225.1 puntos asegurando de esta manera la primera presea para el tiro peruano en este evento continental.



"Estoy muy feliz por haber obtenido una medalla para el Perú. Pueden estar seguros que lo he dejado todo en la final. Este resultado me motiva para seguir entrenando y tentar la cuota olímpica, así como más medallas para el país" comentó Cristian Morales al termino de su competencia, que fue liderada por México y Estados Unidos en segundo lugar.