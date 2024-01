Boliviano Vásquez defenderá título mundial de muay thai: “Soy el campeón y la idea es mantenerme así”

Marcos Vásquez hará la primera defensa de su título mundial de muay thai, de la organización Freedom Fighter Promotions, el sábado 20 de enero. El boliviano se enfrentará al estadounidense Nick Krohn en la ciudad de Filadelfia, la más grande del estado de Pensilvania en EEUU.

El Freedom 19 como se ha denominado al evento será el primero de esta magnitud en dicha ciudad y por eso se ha generado gran expectativa. La pelea por el cinturón mundial será en la categoría welter, hasta los 67 kilos.

Nuestro compatriota, quien tiene 30 años y es nacido en Punata, en el departamento de Cochabamba, se prepara en Virginia, mientras que su rival lo hace en México.

‘Corazón de León’, como le dicen al boliviano en el ambiente deportivo, se coronó campeón nacional en EEUU en diciembre de 2022 y en mayo del año pasado revalidó ese título, que le dio derecho de pelear por el cinturón mundial en septiembre.

Para adueñarse del título mundial, Vásquez se enfrentó al mexicano-estadounidense Luis Morales al que derrotó por decisión unánime de los jueces, en el Freedom 17.

El boliviano tiene un registro de 19 peleas profesionales, de las cuales ganó 16 y perdió tres, mientras que su rival de turno acumula 21 combates, con 16 triunfos y cinco derrotas.

A pocos días de la defensa del cinturón mundial, Marcos Vásquez conversó con DIEZ para brindar detalles de su preparación y para ratificar algo que para él es una tradición en sus peleas, lucir la rojo, amarillo y verde.

¿Cómo vienes llevando a cabo tu preparación de cara a tu primera defensa del título mundial?

Muy emocionado e impaciente por hacer la pelea. Estas últimas semanas el entrenamiento es más estricto, mis entrenadores me van exigiendo más, el tema de la dieta también, pues ando con una dieta bastante estricta ahora para entrar en el peso de la categoría en la que tengo que pelear, estoy con emoción por la pelea.

¿Cuánto tienes que dar en el pesaje?

Son 147 libras, mi categoría es esa, normalmente peso entre 175 y 177 libras.



O sea que estas en proceso de bajar alrededor de 20 libras…

Respecto a las peleas profesionales en muay thai, los peleadores están acostumbrados a bajar de 20 a 30 libras aproximadamente y es un proceso que hay que realizarlo unos dos o tres meses antes de la pelea con una dieta específica, para ir bajando de a poco, porque si uno quiere hacerlo en poco tiempo se puede, pero es muy sacrificado y lo más saludable es hacerlo con anticipación.

¿Creció tu fama después de ganar el cinturón mundial?

Sí, porque ahora soy el campeón y la idea es mantenerme así. La organización en la que peleo es conocida pese a ser relativamente nueva, aunque por el tema del covid-19 sufrió un duro golpe, al igual que las otras organizaciones, me refiero al tema económico, pero ahora está recuperando terreno nuevamente a escala mundial, haciendo eventos en varios lugares del mundo y estoy en el mapa de todos.

Eso hará que cada vez tengas rivales más difíciles…

Así es, porque pienso pelear con los más buenos de EEUU, después ir a competir con deportistas europeos y más adelante con los tailandeses. La organización me está poniendo en el mapa mundial del muay thai profesional y ese es un compromiso mayor para mí.

¿Si ganas el sábado se te abrirán más puertas?

Desde luego, mi objetivo es firmar con una organización más grande, como la One Championship Fighting, una de las mejores del mundo. Para poder firmar con ellos tengo que seguir activo, dar show en las peleas y ganar por supuesto para que esa organización me dé la oportunidad, cosa que no está muy lejos, ya me han invitado a algunos torneos, pero debido a las peleas que ya tenía firmadas no pude asistir.

¿Qué sabes de tu rival Nick Krohn?

Es un rival que lo califico como bueno, será muy duro, se nota que tiene bastante experiencia, no va a ser una pelea fácil, pero estamos entrenando para hacer la diferencia en la pelea, vencer con un nocaut o por puntos, pero que se vea la diferencia técnica y física. Estamos con el objetivo de ganar y estamos trabajando para eso. Él es un pelador muy reconocido porque ha peleado para organizaciones importantes.

¿Qué más sabes de él?

Es estadounidense, creo que es de Minnesota, pero entrena en un equipo muy famoso en México que se llama Tulum Muay Thai, es un gimnasio muy popular de muay thai, bien reconocido, tiene varios y buenos peladores. El equipo es de gran nivel.

¿Alguna vez tuviste la posibilidad de pelar contra él?

No, tampoco lo he visto pelear en vivo, yo lo veía en su gimnasio a través de videos cuando él se entrenaba en EEUU, su gimnasio era muy parecido a los de Tailandia, con cuadros de ese país y veía sus videos de sus entrenamientos, veía a sus compañeros y no pensé que un día pelearía contra él o con un integrante de su gimnasio.

¿Lo has estudiado, sabes cuáles son sus fortalezas por ejemplo?

No soy de los peleadores que ven mucho los videos de los oponentes, obviamente veo uno o dos videos y luego son mis entrenadores los que se encargan de eso, ven los videos, estudian a mis rivales y luego ellos me hacen entrenar lo que necesito para vencer a ese rival. Yo me concentro más en la pelea, en lo que será ese instante dentro el ring, ahí es donde trato de sacar mi experiencia, mis condiciones, mi técnica para ganar la pelea.

¿Qué tanto puede cambiar un peleador de un combate a otro?

Los peleadores tienen estrategias; por ejemplo, hacen sus campamentos unos tres meses y trabajan aspectos diferentes, practican cosas diferentes y si te enfocas en cosas que piensas que tu rival va a utilizar, entonces es desventajoso porque te pueden sorprender. Por esa razón son mis entrenadores los que tienen que estudiar al rival y en eso ellos son muy buenos, porque me guían en ese sentido.

¿Cómo estas preparando tu ingreso para el combate del sábado?

Mi entrada va a ser como en mis anteriores peleas, con la bandera boliviana. Lo que aún no está definido son los otros detalles, como por ejemplo la música, me gustaría tener algo tradicional de Bolivia, estoy pensando en una canción de mi país, pero eso lo veremos en los próximos días. Lo que no puede faltar es mi bandera, de la cual estoy orgulloso.