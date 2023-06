Capacitación de básquet de primer nivel en Santa Cruz

“Ahora camino siete kilómetros diariamente y me siento mejor que nunca. Tengo muchas ganas de transmitir mi conocimiento a los niños y jóvenes bolivianos. Es difícil calcular cuántos campus hemos realizado en 35 años, desde 1988, porque comenzamos con tres, después cinco, después fuera de Argentina. Lo que sí estoy seguro, es que pasaron más de 1.200 basquetbolistas por nuestras manos”, afirmó Sánchez.

Se trata de una oportunidad imperdible, considerando el nivel de los entrenadores y que el costo no llega ni a la tercera parte de lo que algunos bolivianos invirtieron participando en el campus de Buenos Aires, que sólo la inscripción cuesta 500 $us, más pasajes y estadía suman más de 1.200 $us.