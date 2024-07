CARL A-Z se suma a los clasificados para los Play-Offs de la Libobásquet

El partido está programado para este miércoles (20.30) en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito de La Paz.

Los otros encuentros de la fecha son: Nacional vs. Universitario (miércoles a las 19.00), Pichincha vs. CAN (viernes, 19.00) y Básquetbol La Paz vs. Tarija Básquet (viernes, 20.30).