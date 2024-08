‘Chicho’ Medina: “No hice quedar mal a mi familia, ni a mi equipo y ni a mi país”

Pocas horas después de debutar en la UFC (Ultimate Fighting Championship), José Daniel Medina conversó en exclusiva con EL DEBER, en contacto telefónico desde las Vegas, Estados Unidos, donde la noche del sábado se enfrentó al local Zachary Reese.

El peleador de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) obviamente no se mostró conforme con el resultado, pues perdió por decisión unánime de los jueces, pero sacó conclusiones positivas de su enfrentamiento a Reese.

¿Qué sensaciones te deja tu primera pelea en la UFC?

Fue una pelea como pensamos que iba a ser. Que iba a ser peligrosa, yo sabía que mi rival iba a salir con todo de entrada, pero aguantamos la tormenta, después vinieron mis golpes y también le conectamos. El tercer round ya salimos con fuerza pensando que le íbamos a ganar, pero nos derribó para recuperarse y eso es parte del juego, no está prohibido, lo hizo y yo también lo pude derribar”.

Tu rival tiene fama de noquear a sus rivales en el primer round…

Si sabíamos que él iba a hacer eso, pero me moví bien y me sentí bien. La gente de la UFC me felicitó y al final del día eso es lo que me importa, contar con tu organización y la victoria obviamente que es importante y ya la rocé, voy por ella, creo que no hice quedar mal a mi familia, ni a mi equipo y ni a mi país.

En el tercer round dio la impresión que estuviste cerca de noquearlo…

Siempre dije que el tercero iba a ser mi round, que lo íbamos a ganar, estábamos bien cerca de la victoria, roce con los dedos la victoria, imagínense en la UFC estar cerca de ganar, tengo que seguir.

¿Tu contrato con la UFC cuántas peleas más te garantiza?

Por ahora tendré dos o tres peleas más en la UFC, dependiendo de mi desempeño, pero en ese sentido estoy tranquilo, porque no me noquearon, di show en la UFC, yo de ser inicialmente la tercera pelea me subieron a la quinta, eso es harto que me suban en la cartelera, eso quiere decir que confían en tu performance y les demostré a todos que puedo hacerlo bien.

¿Qué vas a hacer ahora?

Creo que estoy sano y si es así voy a hacer mis papeles, estaré unas tres o cuatro semanas en Bolivia y volveré a mejorar mi lucha, porque yo tengo lucha, pero es otra cosa en el nivel que compito, hay que seguir mejorando, imagínate lo que puedo mejorar con otros seis meses más de trabajo, ahí podemos hablar de la victoria.

¿Está definido dónde vas a continuar con tu preparación?

Pasa que aún no tengo claro el panorama, tengo que viajar a Bolivia, descansar y tengo que hablar con mi familia para decirles esto es lo que yo pienso, por ahí aparece un sponsor para apoyarme y con eso podemos buscar algo mejor. Nosotros no tenemos contratos como los jugadores de fútbol a los que se les paga incluso casa, tengo que volver analizar y ver que va a pasar, seguro que va a ser algo bueno.

¿Qué tanto puede cambiar tu situación si consigues sponsor?

Si hay sponsor buscaré un mejor departamento, un mejor profesor particular de lucha y tantas cosas que se pueden hacer y que solo yo lo vengo manejando internamente por ahora, lo importante es salir del país para mejorar.

¿Sentiste que en Bolivia hubo bastante apoyo para tu persona?

Sí, se sintió el apoyo de la gente esta vez, no sé cómo ira a estar ahora con la derrota, pero a mí nunca nadie me ha apoyado, nunca me han regalo nada y si cuento con apoyo o no, igual tengo que seguir para adelante, es así de crudo y feo este deporte, pero al mismo tiempo tiene sus cosas lindas, por eso me gusta. Espero que les haya gustado el show que di y de cómo representé a mi país.

No solo hubo apoyo a la distancia, pese a ser visitante también tuviste aliento de la gente en Las Vegas…

Todos los gringos la verdad que estaban locos desde mi ingreso por que lo hice con la canción La Bomba de Azul Azul, desde ese momento el público se puso loco, porque aquí la ponen al final en las discotecas y la gente se prendió y se puso a bailar.

¿Debe ser un momento inolvidable para vos en lo deportivo, lo que pasó en Las Vegas?

Súper inolvidable, lo mejor hubiese sido la victoria, no había nada que me dijera que iba a perder, pero ahora toca replantarse las cosas y hablar con la familia, pero lo que es seguro es que lo que se viene no está en Bolivia.

​